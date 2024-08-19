Chery показала, как будет выглядеть обновленный Tiggo 4 Pro

В начале августа глава российского офиса Chery анонсировал очередное обновление младшего кроссовера в линейке китайской марки — модели Tiggo 4 Pro. Как будет выглядеть посвежевший SUV, ориентированный на нашу страну, пока неизвестно. Зато мы уже знаем, как после рестайлинга изменится «четверка» для Австралии — скорее всего, нас ждут те же метаморфозы.

Австралийское подразделение Chery опубликовало официальные снимки обновленного Tiggo 4 Pro, который в обозримом будущем выйдет на местный рынок. Судя по фотографиям, «младшенький» обзаведется иными бамперами, оптикой, решеткой радиатора. И в целом станет похож на своего старшего собрата — кроссовер Tiggo 7 Pro Max. Интерьер при этом австралийцы не показали, но там серьезных изменений не ожидается.

Есть все основания полагать, что «российский» Tiggo 4 Pro, который дебютирует этой осенью, будет выглядеть точно так же. По крайней мере, директор российского офиса Chery Дмитрий Максимов, говоря о скором запуске обновленного кроссовера, подчеркивал, что он «получит более интересный дизайн в стилистике старших моделей» — все сходится. Других подробностей г-н Максимов тогда, увы, не раскрыл.

Напомним, что сегодня Chery Tiggo 4 Pro продается в России в двух модификациях со 113- и 147-сильными моторами, вариаторами разных поколений и безальтернативным передним приводом. Комплектаций при этом пять. Самая доступная предлагается по цене от 2 120 000 рублей без учета спецпредложений, самая дорогая — от 2 640 000 целковых.