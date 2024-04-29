«18+» по-китайски: тест-драйв кроссовера Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition

Потихоньку и как-то незаметно кое-кто из китайских автобрендов уже перевалил через «совершеннолетие» — символические 18 лет присутствия на российском авторынке. В частности, компания Chery, выкатившая нам в честь своего юбилея своего «младшенького» в фирменной линейке кроссоверов Tiggo 4 Pro в комплектации «18 years edition». Мы решили выяснить поподробнее — что это за зверь.

Самый «мелкий» SUV в российской линейке Chery — Tiggo 4 Pro — отнюдь не новичок на рынке. Итоги 2023-го года говорят о том, что он неплохо у нас продается, уступая по объемам реализации лишь боле старшему коллеге — «семерке». Но возраст модели никуда не денешь: кроссовер Tiggo 4 впервые увидел свет в 2019-м, прошел рестайлинг в 2022, при этом поучив приставку Pro в названии.

Чтобы стимулировать продажи модели на самом излете ее карьеры, автопроизводитель порой выводит на рынок своего «старичка» в какой-нибудь забористой комплектации — например, в юбилейной «эдишн». Этот прием давным давно освоен европейскими, американскими и японскими автобрендами. Ну а китайцам сам Бог велел «мотать на ус» все ценное, до чего дошел коллективный мировой опыт. В результате мы видим перед собой Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition — комплектацию «четверки», приуроченную, повторимся, к 18-летию присутствия марки на российском рынке.

Самое заметное отличие «четверки» в комплектации «18+» от «простых» Chery Tiggo 4 Pro располагается у него на «лице». Это ромбовидная хромированная решетка радиатора. Отличия кормовой части кроссовера от «стандарта» без подсказки заметит лишь очень пристрастный взгляд: на черную окантовку задних фонарей обратить внимание с первого взгляда сложно.

1/7

Зато в боковой проекции о принадлежности кроссовера к серии 18 years edition можно узнать моментально по характерному дизайну колесных дисков.

Внутри у «совершеннолетнего» Chery Tiggo 4, оказавшегося в руках экспертов портала «АвтоВзгляд», тоже все достаточно «нарядно». Фактически, мы в данном случае имеем дело с топовой версией этой модели. Перед водителем тут располагаются два «сросшихся» цветных монитора с диагональю по 10.25 дюймов — что у «приборки», что у тачскрина мультимедийной системы. Ниже на центральной консоли расположен восьмидюймовый блок управления двухзонным «климатом».

В оснащении Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition, помимо прочего, обнаружился адаптивный круиз-контроль, система автономного экстренного торможения, мониторинг слепых зон и автоматическое переключение ближнего и дальнего света. Шторка люка в крыше и пятой двери тут лишены электоропривода — в отличии от старших моделей марки. Зато салон оказался двухцветным: кресла обшиты белой и черной кожей.

Порадовало, что даже при вольготной посадке обитателей передней части салона, сидящие сзади не должны впечатывать свои коленки в спинки кресел перед собой. Тут вам, конечно, не Maibach какой-нибудь и даже не Arrizo, но и на втором ряду жить вполне можно. Объем багажника здесь, конечно, не велик — 340 литров. Но что вы хотели от машины с колесной базой 2610 мм и длиной кузова — 4318 мм?!

Под капотом «нашего» Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с., работаеющий паре с вариатором CVT25. Он умеет имитировать повадки 9-ступенчатого «автомата» или «робота». Поэтому навскидку и не определишь, с КП какого типа имеешь дело. Хотя по некоторой задумчивости в моменты, когда нужно включить пониженную передачу, можно и догадаться о вариаторной природе трансмиссии.

1/6

На ходу машинка оказалась вполне себе бодрой. Без малого 150 л.с. легко и непринужденно разгоняют 1740 кг снаряженной массы этого SUV. Впрочем, совсем уж явного избытка мощности не обнаруживаешь: до 100 км/ч он разгоняется за 9,7 секунды. При полной загрузке салона пассажирами — заметно медленнее.

С расходом топлива у Tiggo 4 все более-менее предсказуемо. По трассе — около 7 л/100 км, хотя производитель обещает 5,8 литров, а в городе потребление горючего легко переваливает через планку в 11 литров, хотя паспортные данные авто говорят о 9,2 л/100 км. Впрочем, это нормально. В реальных условиях эксплуатации любой 150-сильный мотор будет демонстрировать что-то в этом роде. Приятно, что Chery разрешает лить в бензобак относительно недорогой АИ-92.

В заключение скажем, что «наш» Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition, в максимальной комплектации ultimate стоит 2,64 млн. рублей. А самую дешевую версию (МКП-5 и 113 л.с. под капотом) дилеры предлагают за 2,12 млн. Скажете, дороговато? Ну-ну — это еще с какой точки зрения смотреть: совсем скоро лоббисты интересов АВТОВАЗа в очередной раз увеличат утильсбор и даже самый бюджетный автомобиль Chery будет стоить не мене 2,5 млн!