В России стартовали продажи бюджетного кроссовера DFSK 500

«Легковая» линейка китайской марки Dongfeng расширилась в России за счет нового компактного кроссовера — модели DFSK 500. Попросили за него без учета скидок по спецпредложениям 2,2 млн. рублей, что довольно бюджетно в нынешних условиях.

Модификация у DFSK 500 для России только одна, предусматривающая 1,5-литровый 106-сильный мотор, вариатор и, разумеется, передний привод. Длина автомобиля — 4385 мм, колесная база — 2655 мм. В передней подвеске у новичка «МакФерсон», в задней — торсионная балка. Дорожный просвет, как заявляет производитель, составляет 191 мм, а расход топлива — 6,9 л на 100 км.

Комплектацию покупателю тоже выбирать не придется. Единственное исполнение подразумевает обогрев передних кресел, руля и зеркал, бесключевой доступ в салон и запуск мотора кнопкой, кондиционер, круиз-контроль, датчики дождя и освещенности, электронный «ручник» с функцией AutoHold, камеру заднего вида, а также мультимедийную систему с Bluetooth и 7-дюймовым экраном.

Что касается цен, то, как уже было сказано, стоит новый DFSK 500 2,2 млн. рублей, что делает его одним из самых доступных SUV на отечественном рынке. Напомним, что помимо этой модели, Dongfeng также предлагает россиянам кроссоверы DFSK ix5 и DFSK ix7, семиместный 580, среднеразмерный седан Shine Max и пикап DF6.