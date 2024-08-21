Omoda доработала по просьбе российских покупателей кроссовер C5 и седан S5

Многие китайские производители прислушиваются к отзывам своих клиентов, и компания Omoda в этом смысле не исключение. Автостроитель проанализировал обратную связь от российских покупателей кроссовера C5 и седана S5, а затем внес кое-какие небесполезные корректировки.

Что касается четырехдверного Omoda S5, то, как стало известно нашим коллегам из Quto.ru, в салоне автомобиля после небольшой модернизации появились дефлекторы климатической системы для пассажиров второго ряда, а на крышке багажника — ручка. И того, и другого седану действительно не хватало.

Тем временем кроссовер C5 — бестселлер марки Omoda в нашей стране — обзавелся новой беспроводной зарядкой для смартфонов. Мало того, что она мощнее прежней, так еще и располагает системой вентиляции для предотвращения перегрева гаджетов. Помимо этого, старшие комплектации модели попрощались с глянцевым декором — вместо него установили более практичные матовые элементы.

Добавим, что на сегодняшний день Omoda C5 продается в России по цене от 2 млн. рублей (с учетом скидок по спецпредложениям), седан S5 — от 1 689 900, а его «заряженная» версия с шильдиком GT — от 2,1 млн. В обозримом будущем модельный ряд китайской марки должен пополнить электрический кроссовер E5, а популярный C5 — уступить место рестайлинговой версии.