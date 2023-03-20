Полный «расколбас»: тест-драйв Omoda C5 с новым мотором и всеми ведущими

Внутреннее убранство вызывает не меньше, если не больше «аховых» эмоций за счет космической стилистики и сочных интерактивных дисплеев, эстетично соединенных в единое пространство. Классные тут и кресла а-ля BMW в М-обмундировании, хотя, признаться честно, выглядят они лучше, чем кажутся. Дело в том, что проектировались сиденья явно под низкорослых и худощавых — позвольте угадать? — китайцев. Баскетболисту вроде меня придется изрядно поерзать, чтобы с комфортом устроиться на драйверском месте, а заодно и не натереть макушку о потолок.

Слегка не хватает и вылета рулевого колеса, но колени при этом за уши не загибаются. Сама «баранка» приятно клеится к рукам, а ключевые органы управления не прячутся в недрах «мультимедийки», вынуждая терять и время, и полосу движения. Спасибо за «живые» клавиши обогрева, олдскульную крутилку громкости аудиосистемы и возможность в один клик попасть в главное меню головного устройства.

А вот креативные электронные помощники скрываются так, что придется покопаться. И, естественно, не на ходу. Впрочем, это вопрос привычки. Но отсутствие способности единожды дезактивировать необходимый функционал с каждой новой поездкой чертовски раздражает. Тем более, что умные системы безопасности перманентно голосят разножанровым писком, с непривычки сбивая с толку. Правда, скоро мобильное приложение My Omoda позволит заранее регулировать необходимые установки в автомобиле, причем дистанционно. Что ж, будем подождать.