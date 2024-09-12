В Россию привезут гибридный Exeed RX

Гибридная версия автомобиля Exeed RX получила 1,5-литровый турбодвигатель, выдающий 156 л.с., автомобиль «вооружили» системой C-DM. Общая мощность кроссовера с передним приводом — 367 л.с., крутящий момент — 605 Нм. В полноприводном варианте доступно уже 605 л.с. и 915 Нм.

Дебют кросс-купе в нашей стране запланирован на ближайшее время

Суммарный запас хода Exeed RX с гибридной силовой установкой составляет 1300 км, на электротяге он может проехать до 160 км. Производители оснастили RX аккумуляторной технологией M3P от фирмы CATL и трехскоростной гибридной трансмиссией.

На данный момент Exeed RX продается в России по цене от 4,09 млн рублей. Под капотом 249-сильный турбодвигатель объемом 2,0 л. В качестве трансмиссии могут вступать классический восьмидиапазонный «автомат» Aisin, либо семиступенчатый «робот».

Напомним, продажи кроссовера Exeed RX в новой топовой версии Flagship стартовали 19 августа. В этом исполнении стоимость автомобиля стартует от 5,35 млн рублей.