Названы цены и комплектации обновленной LADA Vesta

Ну вот и стартовали продажи обновленной LADA Vesta, «нафаршированной», наконец-то, почти забытыми АВТОВАЗом «довоенными» опциями. Цена новинки рынка стартует с отметки 1 525 000 рублей. Доступны четыре версии исполнения автомобиля — Comfort, Life, Enjoy и Techno.

LADA Vesta в базовой комплектации Comfort оборудована кондиционером и подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, 15-дюймовыми штампованными колесными дисками. Стеклоподъемники всех дверей получили электропривод, как и зеркала. Они, кстати, с обогревом. Один из самых важных моментов в «базе» — система курсовой устойчивости (ESP).

За версию Life придется заплатить уже не менее 1 626 000 рублей. За эти деньги в список оснащения добавляются центральный подлокотник, поясничная и высотная регулировка водительского кресла, круиз-контроль с ограничителем скорости, мультимедийная система с четырьмя динамиками.

1/5

Согласно прайсу, цены на комплектацию Enjoy начинаются от 1 720 000 рублей. Ее особенности — обогрев руля, ветрового стекла, камера заднего вида и задний парктроник.

Топовая Techno — это уже минимум 1 885 000 рублей. За эти деньги диагональ экрана мультимедийки расширяется с семи до десяти дюймов, число динамиков доходит до восьми. Комбинация приборов становится цифровой, появляется особая отделка интерьера и зональная амбиентная подсветка. За доплату можно получить и систему мониторинга слепых зон, и передние парктроники.

Обновленная LADA Vesta получила два мотора на выбор — 1,6-литровый с отдачей 106 л.с. и 1,8-литровый мощностью 122 л.с. Для первого предусмотрена механическая трансмиссия, для второго — автоматическая.