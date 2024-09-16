Страсти по утильсбору: стало известно, как подорожают автомобили с 1 октября

Цены на автомобили после повышения утилизационных коэффициентов вырастут пропорционально им, считает глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов. То есть, если ставка для машины с двигателем на 1,5 л, к примеру, поднимется с 300 000 рублей до почти 560 000 рублей, то и ТС подорожает именно на эту разницу.
При этом не стоит забывать, что речь идет о программе, рассчитанной на шесть лет, отмечает эксперт. По ее итогам, которые планируется подвести в 2030 году, продукция, скажем, родного АВТОВАЗа подорожает как минимум вдвое, считает собеседник портала «АвтоВзгляд». И это без учета инфляции. Что же касается непосредственно первых недель после 1 октября, когда должна состояться индексация коэффициентов в рамках 2024 года, то цены, по мнению г-на Жигалова, вряд ли заметно вырастут.
— Если, допустим, с 1 октября повышается утильсбор на те самые 256 тысяч, то, во-первых, старые запасы, накопленные до повышения, продолжат еще какое-то время продаваться. Во-вторых, все производители будут, сжав зубы, изо всех стремиться держать цены. Понятно, что у локальных производителей себестоимость немного вырастет. Но они смогут воспользоваться моментом для увеличения цен, чтобы покрыть свои обычные расходы по себестоимости, — подчеркивает эксперт.
Иными словами, дорожать машины будут плавно, полагает собеседник портала «АвтоВзгляд», хотя некоторые производителя явно увеличат рекомендованные розничные цены (РРЦ). Также сократятся различные акционные предложения.
— Если посмотреть на механизм работы нашего рынка, то у нас есть два вида цен. Официальная цена производителя — так называемая рекомендованная, и фактическая, по которой, условно говоря, машины реально продают. Разница между ними может доходить до 30%. Сейчас у нас рынок профицитный за счет самых различных предложений. Однако
когда себестоимость авто вырастет, то все эти скидки будут отменять и уменьшать. Но, повторю, плавно. Никто не может позволить себе просто так — взять и механически поднять цены. Все будут оглядываться на конкурентов, кто как себя в сложившейся ситуации поведет, и стараться переписывать прайсы мелкими шажками, амортизируя для конечного потребителя рост утильсбора, — прогнозирует г-н Жигалов.
То есть продавцы, по мнению эксперта, будут искать баланс между себестоимостью, ценой реализации, спросом и предложением. Причина проста — опасение, что резкое повышение цен вызовет заметное снижение спроса, нанесет очень сильный удар по продажам. И, следовательно, и автопроизводители, и дилеры, будут всячески избегать такого развития событий.