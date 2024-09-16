Страсти по утильсбору: стало известно, как подорожают автомобили с 1 октября

Уже 1 октября этого года, когда в России будут резко повышены ставки утильсбора на автомобили, самым закономерным образом прайсы в автосалонах будут переписаны в сторону увеличения. Удорожание коснется как новых машин, так и вторичного рынка. Как именно будет происходить рост цен и стоит ли бежать за авто прямо сейчас, чтобы не остаться без «колес», разобрался портал «АвтоВзгляд».

Цены на автомобили после повышения утилизационных коэффициентов вырастут пропорционально им, считает глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов. То есть, если ставка для машины с двигателем на 1,5 л, к примеру, поднимется с 300 000 рублей до почти 560 000 рублей, то и ТС подорожает именно на эту разницу.

При этом не стоит забывать, что речь идет о программе, рассчитанной на шесть лет, отмечает эксперт. По ее итогам, которые планируется подвести в 2030 году, продукция, скажем, родного АВТОВАЗа подорожает как минимум вдвое, считает собеседник портала «АвтоВзгляд». И это без учета инфляции. Что же касается непосредственно первых недель после 1 октября, когда должна состояться индексация коэффициентов в рамках 2024 года, то цены, по мнению г-на Жигалова, вряд ли заметно вырастут.

— Если, допустим, с 1 октября повышается утильсбор на те самые 256 тысяч, то, во-первых, старые запасы, накопленные до повышения, продолжат еще какое-то время продаваться. Во-вторых, все производители будут, сжав зубы, изо всех стремиться держать цены. Понятно, что у локальных производителей себестоимость немного вырастет. Но они смогут воспользоваться моментом для увеличения цен, чтобы покрыть свои обычные расходы по себестоимости, — подчеркивает эксперт.

Фото globallookpress.com

Иными словами, дорожать машины будут плавно, полагает собеседник портала «АвтоВзгляд», хотя некоторые производителя явно увеличат рекомендованные розничные цены (РРЦ). Также сократятся различные акционные предложения.

— Если посмотреть на механизм работы нашего рынка, то у нас есть два вида цен. Официальная цена производителя — так называемая рекомендованная, и фактическая, по которой, условно говоря, машины реально продают. Разница между ними может доходить до 30%. Сейчас у нас рынок профицитный за счет самых различных предложений. Однако

когда себестоимость авто вырастет, то все эти скидки будут отменять и уменьшать. Но, повторю, плавно. Никто не может позволить себе просто так — взять и механически поднять цены. Все будут оглядываться на конкурентов, кто как себя в сложившейся ситуации поведет, и стараться переписывать прайсы мелкими шажками, амортизируя для конечного потребителя рост утильсбора, — прогнозирует г-н Жигалов.

То есть продавцы, по мнению эксперта, будут искать баланс между себестоимостью, ценой реализации, спросом и предложением. Причина проста — опасение, что резкое повышение цен вызовет заметное снижение спроса, нанесет очень сильный удар по продажам. И, следовательно, и автопроизводители, и дилеры, будут всячески избегать такого развития событий.