В России открыт предзаказ на новый купе-кроссовер марки Knewstar

В Москве без особой помпы, но при большом скоплении журналистов прошла официальная презентация нового китайского автобренда Knewstar. Ну как нового? Это — суббренд популярной у нас марки Geely.

Иными словами, потенциальные покупатели автомобилей «Ньюстар» могут рассчитывать, что транспортные средства марки построены с использованием самых передовых технологий и инноваций. По сути дела, выводя на российский рынок новую марку, материнская компания просто обходит возможные вторичные санкции: под названиями KS 001 и КS 002 мы получим новые Atlas и Tugella.

Компания будет продавать у нас не только кроссоверы С и D сегментов, но и седаны D-класса, которых, заметим, у нас явный дефицит. Пока, правда, принимаются предзаказы только на модель KS 001. Это спортивный полноприводный SUV-D, вооруженный 2-литровым двигателем на 200 и 238 «лошадок», агрегатированный с «честной» 8-ступенчатой АКП. Цены стартуют с отметки в 3 795 990 рублей, хотя с учетов всех выгод машину можно будет приобрести на 400 000 дешевле.

Что касается второй модели, то о ней представители производителя предпочли пока ничего не рассказывать. Как, впрочем, и о старте продаж обеих машин. Правда, было подчеркнуто, что марка откроет в России 186 дилерских центров.