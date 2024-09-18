Названы цены на семиместные полнопривоодные кроссоверы Souest

Довольно странная, но, как оказалось, вполне рабочая маркетинговая политика китайских автостроителей, клонирующих одни и те же автомобили с одинаковой технической начинкой и почти одинаковой внешностью, но под разными марками и моделями, продолжает свой победный марш по России. Очередное тому доказательство — грядущий старт продаж моделей пока малоизвестной у нас марки Souest. Это, на секундочку, суббренд компании Jetour, являющейся, если кто забыл, «дочкой» концерна Chery.

Новичок отечественного авторынка весьма амбициозен. Так, например, продавать свои автомобили он планирует не в «джетуровских» дилерских центрах рядом с моделями, Jetour X70 Plus, Jetour X90 Plus и Jetour Dashing, а в собственных: к началу продаж их будет 80, а в будущем году число ДЦ марки вырастет до 100. И во всех этих автосалонах сначала появятся кроссоверы Soueast S07 и Souest S09, а в 2025-м к ним присоединится Soueast S06. Машины, кстати сказать, уже представлены на российском сайте компании.

Весь модельный ряд бренда по-китайски традиционный: компактные, среднеразмерные и большие кроссоверы. Правда, есть одно серьезное отличие от конкурентов. Так, скажем, и среднеразмерный S07, и большой S09 будут сразу представлены в РФ в 7-местном исполнении и полным приводом. И, что особенно приятно, их бензиновые 2-литровые движки агрегатированы с честной АКП!

Честно говоря, редкое и дефицитное нынче сочетание. А с учетом этого и прайсы на эти SUV не выглядят по нынешним временам запредельными: ориентировочная цена «девятки» — 3 500 000 рублей, «семерки» — 2 900 000. Однако полные технические характеристики и актуальные цены на новинки рынка будут объявлены перед стартом продаж.

1/2

И тем не менее, вывод на рынок очередной марки, аффилированной с Chery, можно было бы назвать внутренним каннибализмом концерна, если не результаты, которые мы все видим. И автомобили собственно «Чери», и всех перечисленный выше ее сателлитов уверенно входят в ТОП-10 самых продаваемых в России. Поэтому сомневаться в успехе Soueast, честно говоря, не приходится.

Тем более, что среди ее козырей есть такой, как многолетнее сотрудничество с Mitsubishi: многие решения, используемые сейчас китайскими товарищами, базируются именно на японских узлах и агрегатах. Что, кстати сказать, позволило такому уважаемому агентству как J.D. Power (точнее — ее «поднебесному» отделению) назвать в 2021 году машины Soueast одними из самых надежных в КНР. Плюс на сто процентов роботизированное и автоматизированное производство. Завод марки в Китае, кстати сказать, способен выпускать до 200 000 авто в года.

— Российский рынок стратегически важен для бренда. Именно поэтому мы с самого начала заявляем, что пришли в Россию реализовывать серьезные и долгосрочные планы. Сегодня перед нами стоит важная задача — заявить о себе на высококонкурентном российском авторынке. Мы уверены в бренде, в своем продукте и перспективах. У нас есть четкий план развития в России, и мы обязательно достигнем всех наших целей. С помощью широкой дилерской сети по всей России, открытия централизованного склада запасных частей, обеспечения бесперебойных поставок в дилерские центры автомобилей, запчастей и аксессуаров, а также других возможностей, которые мы планируем предоставить нашим покупателям, Soueast предлагает легкость владения автомобилем на протяжении всего цикла взаимодействия с брендом, — заявил порталу «АвтоВзгляд» заместитель генерального директора по развитию бизнеса бренда Soueast господин Оу Хао.