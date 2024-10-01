Эксперты перечислили авто, которые покинут Россию из-за повышения утильсбора

То, чего опасались как игроки автомобильного рынка России, так и потребители, все же случилось — 1 октября ставки утилизационного сбора ощутимо выросли. И из-за этого, как предполагают некоторые эксперты, иные модели исчезнут из продажи.

В беседе с «Российской газетой» технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов подчеркнул, что основной удар придется на машины с двигателями объемом более трех литров — утильсбор на них теперь превышает 2 млн рублей. Так что в обозримом будущем, по его словам, из шоу-румов наверняка пропадут такие «серые» модели, как, например, Hyundai Palisade, Jeep Grand Cherokee, BMW X5, Mercedes-Benz GLS и им подобные.

Кроме того, эксперт предполагает, что покинуть Россию из-за новых ставок могут и некоторые вполне официальные и бюджетные автомобили. Речь идет о тех китайских брендах, что не могут похвастать большими продажами и едва ли по итогам 2024 года перешагнут планку в 10 тысяч реализованных машин. Но переживать об их «кончине» не стоит — освободившиеся места займут иные марки, говорит Рязанов.

Впрочем, есть и другие мнения. Скажем, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша уверена, что рынок изменится, но маловероятно, что кто-то уйдет — если только те бренды, что и так висят на волоске. А заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев и вовсе считает, что строить какие-либо прогнозы преждевременно.