Против законов природы не попрешь: автомобили вновь подорожают

Автомобильные эксперты совершенно солидарны в своих прогнозах: в ближайшее время в России легковушки вновь сильно подорожают. В подтверждение своих выводов они приводят массу объективных аргументов. Портал «АвтоВзгляд» в целом согласен с ними, однако имеет собственный взгляд на проблему.

Прайсы на новые авто перепишут не только благодаря проискам ЦБ и Минпромторга

Профильные эксперты единодушно предсказали скорое повышение цен на автомобили. Они резонно объяснили сие прискорбное предвестие октябрьской индексацией утильсбора, повышением ключевой ставки ЦБ, а также проблемами с переводом средств между нашими и китайскими банками.

НЕИЛЛЮЗОРНАЯ УГРОЗА КОШЕЛЬКАМ

Из перечисленных факторов самым существенным, несомненно, является индексация утилизационного сбора. С 1 октября он начнет планово увеличиваться на ежегодной основе. Для самых востребованных машин с двигателями объемом до 2 л утильсбор первоначально вырастет на 86%: вместо 306 тысяч рублей импортерам и производителям придется платить по 556 тысяч.

Конечно, повышению цен может также способствовать и рост ключевой ставки с 18% до 19% годовых: Банк России принял такое решение для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Неизвестно, насколько такая мера поможет в достижении цели, поставленной регулятором, но она может ударить по заемщикам — причем не только тем, что кредитуются при покупке автомобиля, но и по корпоративным кредитам.

Фото globallookpress.com

Впрочем, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что влияние роста ключевой ставки окажется минимальным, ибо банковские проценты и без того задраны на заоблачную высоту, так что условный 1% сверху уже ничего кардинально не изменит.

Одни эксперты — и их большинство — считают, что цены резко взлетят на 10%. Другие, настроенные более оптимистично, полагают, что они подрастут примерно на 7% и не сразу, а постепенно. Но суть и там, и там одна — кошелькам российских водителей угрожает неиллюзорная опасность.

У автомобилей ввозимых — как официально, так и «параллельно» — ценники неизбежно будут переписаны. Относительно машин, собираемых в России, существует некоторое расхождение во мнениях.

В Минпромторге уверяют, что индексация утилизационного сбора не окажет влияния на стоимость отечественных автомобилей, ибо производствам на территории России доступен ряд мер государственной поддержки.

Фото globallookpress.com

Цену заявлениям этого ведомства мы прекрасно знаем. Вот и Антон Шапарин уверен, что этим маркам также не избежать повышения цен. Помимо объективных причин тут сыграют главную роль причины субъективные. Ибо искони наши производители не могут спокойно смотреть на то, как дорожают автомобили других компаний. Воспользоваться случаем и заработать сверхприбыль на ровном месте — слишком сильный соблазн, чтобы тот же АВТОВАЗ мог ему сопротивляться.

ТЩЕТНОСТЬ НАДЕЖД

«Все это, конечно, так. Все это верно. Бумага написана правильно. Все хорошо. Так это с одной стороны, да? Но есть и другая сторона медали». Дело в том, что история безжалостно развеивает все наши надежды и хотелки.

Цены постоянно и неуклонно повышаются, причем не только в автомобильной отрасли. Скажем, вполне себе справного коня в XIV веке можно было купить за рубль. Ныне он стоит как минимум 200-300 тысяч современных рублей.

Ценники всегда переписываются в сторону увеличения, невзирая на то, какая на дворе экономическая ситуация — просто оправдания экспертов звучат по-разному. Вот, скажем, что писал портал Autonews еще до введения всяких санкций:

— В 2021 году новые автомобили в России стремительно дорожают. Большинство автопроизводителей регулярно переписывает прайс-листы на свою продукцию, каждый месяц увеличивая рекомендованную розничную стоимость машин на несколько процентов <...> По данным агентства «Автостат», по итогам первых шести месяцев нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла до 1 млн. 886 тыс. руб. Это на 12,5% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года...

Ничего не напоминает?

Фото globallookpress.com

COVID НЕ ПРИ ЧЕМ

Говорите, тогда ковид свирепствовал? Что ж, было такое дело. Ну а в 2012 году, на самом пике развития отечественного авторынка, когда мы семимильными шагами догоняли Германию — какая хворь мешала?

Оптимизм зашкаливал, PWC публиковал свои прогнозы, что через 10 лет ежегодные продажи легковых автомобилей в России могут достигнуть 3,5 млн. штук. Но по результатам исследования, проведенного агентством «Автостат», выяснилось, что в 2012 году средневзвешенная цена легковушек в России выросла на 6,5%.

Надеяться на то, что когда-нибудь, каким-нибудь чудом цены поползут вниз — инфантилизм, особенно в нашей стране, где антимонопольные органы играют на стороне продавца, а финансовый регулятор не стремится компенсировать гражданам растущие расходы повышением зарплаты. Посему математически точный вывод: не откладывай на завтра то, что можешь приобрести сегодня.