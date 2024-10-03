Утильсбор: великий и ужасный

Минпромторг, задрав до небес ставки утилизационного сбора на новые машины, жестко наступил на больную мозоль Центробанка, из последних сил воюющего с инфляцией. Так, ЦБ, в очередной раз подняв ключевую ставку, очень наделся, что снизит потребительскую активность в том числе и на авторынке. Однако в преддверии роста коэффициентов утиля, она наоборот — только усилилась!

Достаточно сказать, что в нынешнем сентябре автодилеры пристроили без малого 150 000 транспортных средств, а последняя неделя последнего летнего месяца так и вовсе стала рекордной. По данным агентства «Автостат», ведущего недельную статистику автопродаж с 2022-го, подобного ажиотажного спроса еще ни разу зафиксировано не было. За сем дней своих хозяев нашли 41 700 новых автомобилей!

Причем отличились не только наши новые восточные партнеры, но и отечественные автостроители. Так, АВТОВАЗ поднял сентябрьские продажи на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-его: реализовано 14 489 легковых и легких коммерческих ТС. И этот автобум неудивителен.

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Ведь уже через полгода прайсы в автосалонах вырастут на самые популярные модели минимум на 267 000 «деревянных» — прямо пропорционально увеличившимся коэффициентам «утиля». И в дальнейшем будут только расти. Почему через шесть месяцев? Да просто потому, что за это время автокупцы распродадут все имеющиеся у них «доутилизационные» запасы.

В итоге даже самые посредственные машинешки превратятся в нашей стране в недоступную роскошь, а к 2030-му — а ставки утильсбора продолжат расти шесть лет к ряду — автопродажи в РФ могут вообще встать. Если к тому времени наши «поднебесные» партнеры не понастроят у нас своих автозаводов, спасаясь от утилизационной напасти.

Что, заметим, со всем не факт. Впрочем, более подробно об этой проблеме и ее влиянии на кошельки моторизованных сограждан вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.