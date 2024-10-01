Уходим в рецессию: новый утильсбор «похоронит» некоторые сегменты комтранса

В том, что новые ставки утилизационного сбора вызовут серьезный рост цена на любые автомобили, не сомневается никто. При этом некоторые продавцы легковых транспортных средств предрекают практически полный обвал рынка через несколько лет. А как варварские коэффициенты «утиля» скажутся на коммерческом транспорте, порталу «АвтоВзгляд» рассказал Валерий Кузьмин, управляющий партнер компании «ААА Траксервис», официального дилера MAN, Sitrak, HOWO, Isuzu, Ambertruck, JAC.

Последствия повышения утилизационного сбора для рынка коммерческой техники можно разделить на 2 условные группы: краткосрочные и долгосрочные. Так, в сентябре-октябре будет досрочная реализация потребностей покупателей в технике, возникшая из-за ажиотажа вокруг будущей индексации цен.

Утильсбор в моменте повышается в среднем на 1-2 млн. рублей на разные категории грузовой техники и шасси, что спровоцирует клиентов перенести закупки с конца года на осень. Дополнительным триггером станет реклама, нацеленная на эту «упущенную выгоду».

Параллельно мы будем наблюдать попытку импортеров и отдельных поставщиков «запрыгнуть в последний вагон» и привезти технику впрок по старым ставкам, о чем уже свидетельствует перегруженность погранпереходов. Что, в свою очередь, в последующем создаст причины для обрушения ценообразования, которое может проявиться сразу после завершения сентябрьского всплеска.

Валерий Кузьмин. Фото «ААА Траксервис»

Финансовая емкость этой истории для импортеров будет иметь жесточайшие издержки. В частности для тех, кто не успеет реализовать свой товар на этом ажиотаже.

Синхронность подписания повышения утильсбора с очередной индексацией ключевой ставки (13.09.2024) символизирует совпадение негативных сценариев как для бизнеса дилеров, так и покупателей.

При этом прогноз дальнейшего повышения ставки будет дополнительно подливать масла в огонь, как только «тяга» по сделкам пропадет. А тяга пропадет, да и не может не пропасть с текущими экономическими условиями по лизингу и кредитованию в принципе. То есть просто многие клиенты откажутся от закупок. Это краткосрочные последствия.

В более долгосрочной перспективе, по нашему мнению, рынок тяжелой грузовой техники (свыше 16 тонн) закончит 2024 год с результатом в 100 000 единиц. Далее, в случае отсутствия изменений в экономической политике и продолжающемся тренде на «охлаждения спроса», мы получим рецессию и закономерный спад с возвращением объема рынка к допандемийным реалиям в 65—75 тыс. единиц тяжелой техники в год.

Фото globallookpress.com

Рынок среднетоннажной и легкой коммерческой техники выглядит более оптимистичным за счет кратного роста сегмента e-commerce.

Что касается ценовой политики, то утильсбор отразится на ценообразовании лишь частично, так как по-настоящему крупные импортные производители техники, которые сегодня получили хорошие позиции на российском рынке, в состоянии компенсировать часть этих издержек для дилеров и покупателей, чтобы не проиграть свою долю рынка. То есть их продукция не подорожает ровно пропорционально изменениям утильсбора: по таким брендам возможно рост составит 1/3 или 1/2 от индексации утильсбора.

В арсенале китайских производителей также есть дешевое товарное кредитование дистрибьютеров и импортеров, в отличие от реалий кредитной нагрузки, в которой находится отечественный автопром, ради защиты которого и проводятся все изменения. И который в итоге, возможно, еще и проиндексирует цены быстрее импортных конкурентов.

Таким образом, на выходе точно проиграет потребитель, если говорить об инфляции, которой не получится избежать подобными методами. Но возможно данная целенаправленная политика правительства действительно ускорит локализацию или спровоцирует открытие производств для сильных эффективных производителей, способных выдерживать конкуренцию и без субсидий.