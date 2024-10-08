Новый «Рольф»: все о собственном автозаводе, брендах шин и автомобилей

Группа компаний «Рольф» провела «день открытых дверей», рассказав не только о прошлом, но и о будущем холдинга. И новостей интересных действительно много: от реализации проекта собственного автомобильного бренда до глобальной перестройки пусть и крупного, но все же традиционного дилера в многоформатную фирму, планирующую занять все ниши в сфере. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

«Рольф» — один из краеугольных фундаментных камней всего российского автобизнеса. Компания мало того, что стояла у истоков импорта иномарок в нашу страну, так еще и долгие годы формировала весь сегмент продажи новых машин. С тех пор воды утекло очень много, прошлые заслуги забылись, а новых не нашлось. Постепенно «Рольф» растерял свои регалии из девяностых, просто став одной из отечественных дилерских сетей.

Однако с наступлением нового века на просторах от Калининграда до Владивостока ситуацию решено было глобально поменять. И анонсировали эти грядущие перемены лично Умар Кремлев, новый владелец холдинга «Рольф», и Светлана Виноградова, самый опытный и знающий сотрудник компании с любой точки зрения.

По традиции начали с больших цифр: 324 миллиарда рублей выручки и 17 миллиардов рублей уплаченных в казну налогов за 2023 год. Рольф — ведущий автодилер России прямо сейчас, 13 городов присутствия и планы на федеральный уровень расширения. Впрочем, эта «шапка» уже явно мала, поэтому далее следует заход на куда более широкие горизонты: компания планирует масштабную реконструкцию, в рамках которой под брендом «Рольф» появятся новые шины, а потом и новые автомобили, выпускаемые на собственном новом заводе, построенном в подмосковном Серпухове.

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Слухи оказались верны: машины под своей маркой будут, работа уже ведется. Причем стартовая позиция выбрана весьма необычная: сначала реализуют производство собственной линейки запчастей (которых уже сегодня насчитывается около полутора тысяч, а к 2027 году должно быть 30 000 наименований), а потом уже на базе кластера возведут и завод. На данный момент переговоры с «восточным партнером», куда же без него, ведутся, но речь, насколько было понятно из комментария, идет не о перелицованном «китайце», а о чем-то более локализованном.

Кроме того, «Рольф» планирует запустить выездной сервис помощи на дорогах и такси, предложить услуги аренды автомобилей и заказа машин из-за рубежа, открыть детейлинг и тюнинг-ателье, зайти на рынок вело- и мототехники, а также реализовать свой собственный маркетплейс. Последний позволит продавать и покупать транспортные средства, запчасти и прочую продукцию, связанную с автомобилями.

Выстроить подобную структуру без привлеченных капиталов невозможно, поэтому уже в 2025-2026 году «Рольф» планирует выход на IPO.