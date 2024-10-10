Эксперт дал ответ, когда в Россию официально вернутся японские автобренды

Будет совершенно неискренним заявлять, что россияне довольны предложением российского авторынка: китайские авто, разбавленные сверхдорогой LADA, нравятся далеко не всем. Естественно, многие помнят прошлые годы: японские, европейские, корейские и американские машины, и очень ждут возвращения их официальных поставок. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд» о перспективах камбэка долгожданных брендов.

Купить себе новый или немного подержанный японский или европейский автомобиль можно — параллельным импортом они массово завозятся в Россию. Другой вопрос — цена. Она высока, поскольку ТС прибывают в штучном количестве и ни о какой централизованной поставке речи пока идти не может: санкции. Однако нет никаких — ну ни малейших — сомнений, что однажды ограничения будут сняты. Вопрос лишь один: когда?

С одной стороны, речи звучат совсем не позитивные. С высоких трибун и трибунок льются гневные заявления, в которых просвета или перспектив не видно и не слышно. С другой — бизнес «старых автопроизводителей» трещит по швам и в Европе, и в Америке, и в Японии. Иначе «заградительные меры» по отводу китайской автоиндустрии не вводились бы.

В такой ситуации отказ от очень прибыльного рынка, коим российский был всегда, выглядит довольно дорогой инициативой, переломить которую имеет смысл даже ценой некоторых имиджевых и политических издержек. Что, во многом, объясняет и сохранение у нас представительств практически всех иностранных брендов: да, машины они не продают, но и конторы не закрывают.

Фото производителя.

За разъяснением сложной и неоднозначной ситуации портал «АвтоВзгляд» обратился к Михаилу Плотникову, долгие годы проработавшему в официальном представительстве Honda в России, а сегодня импортирующему машины легендарного бренда в качестве генерального директора компании «Мотор-Плейс».

— Ситуация в мире вообще очень изменчива, — говорит г-н Плотников— А бизнес требуется выстраивать так, чтобы действовать гибко. Не знаю, что они в той же Японии думают, но мне кажется, что их задача сейчас, с точки зрения людей ответственных, сохранить свое имя на российском рынке. Чтобы в какой-то момент можно было использоваться выстроенную структуру, а не «сжечь мосты». Это разумный, как мне кажется, подход...

Параллельный импорт, которым сегодня в Россию едут привычные автомобильные бренды — явление временное, официально пролонгированное Минпромторгом до 2027 года. Надеемся, что дата взята не «из головы», и к тому времени политическая ситуация стабилизируется. И нам наконец-то привезут машины, о которых мечтают, а не покупают от безнадеги.