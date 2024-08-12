Почему бессмысленно ждать возвращения в Россию грандов мирового автопрома

Засилье наших новых восточных партнеров на отечественном авторынке с их не совсем и не всегда понятными автомобилями, похожими один на другой и внешне, и по техническому содержанию, все еще раздражает значительную часть российских автовладельцев. Многие из которых с нетерпением ждут возвращения в РФ грандов мирового автопрома. Почему с подобными ожиданиями стоит сильно повременить, если вообще не отказаться от них, порталу «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью объяснил глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав ЖИГАЛОВ.

— Вячеслав, думаю, что никто уже не будет спорить, что конфликт на Украине закончится полной победой русского оружия если не в этом, так уж в следующем году — точно. После чего к нам, как считают простые граждане, сломя голову бросятся чуть ли не все ушедшие после начала СВО западные компании.

В первых рядах которых окажутся именно автостроители, потерявшие после своего бегства из РФ колоссальные суммы. И вот тогда заживем: и выбор станет богаче и разнообразнее, да и цены на средства передвижения, превратившиеся нынче в роскошь, пойдут вниз. Честно говоря, так думает и ваш корреспондент...

— И напрасно. Немедленного возвращения автобрендов из недружественных стран ждать не стоит. Причем по вполне обоснованным экономическим, а не политическим, причинам. Вспомним, что все они уходили с полностью освоенного рынка. В их распоряжении была не только многочисленная современная дилерская сеть, но и сотни тысяч лояльных автовладельцев, обеспечивавших им большие доходы от продаж запчастей. Все было хорошо.

Фото globallookpress.com

Однако сбежав, они потеряли практически всю клиентуру, всех партнеров-дилеров, а некоторые — и производственные активы. К настоящему моменту гарантийный срок практически всего автопарка тех самых грандов истек, многие автомобили уже сменили своих первых владельцев. А покупатели «вторички», как правило, не обслуживают свои машины у официальных дилеров.

Практически все дилеры уже «переоделись», заключив контракты с партнерами из Поднебесной. То есть беглецам, по сути, придется осваивать наш рынок заново, как в конце девяностых-начале нулевых. Тогда им потребовалось на освоение почти 20 лет.

Но теперь ситуация принципиально иная. Рынок занят, он не растет огромными темпами, высокая конкуренция не позволяет много заработать. Поэтому массового и быстрого возвращения не случится. Все автопроизводители сначала будут крепко думать и считать, удастся ли им что-то в России заработать.

Плюс мы не должны забывать про государственную политику в автомобильной отрасли, направленную на поддержку локализованных, а если смотреть правде в глаза: национальных автопроизводителей. Тот самый пресловутый утильсбор, 6-летнюю программу повышения которого сейчас активно обсуждают, может стать практически непреодолимым препятствием для привычной системы импорта готовых автомобилей.

Фото globallookpress.com

А инвестировать заново сотни миллионов евро в строительство или обратный выкуп сборочных производств и воссоздание дилерской сети на низкорентабельном рынке, думаю, желающих будет немного.

Сложно будет и восстановить доверие клиентов, которые к тому времени уже привыкнут к «китайцам». Особенно если учесть просто огромную скорость внедрения новых технологий в китайском автопроме.

— Но, может быть, европейцы, корейцы, японцы станут демпинговать, вытесняя китайцев, или китайцы, испугавшись конкуренции, начнут снижать прайсы на свои изделия?

— И на это рассчитывать не стоит. Цены у нас обусловливаются не жадностью производителей и продавцов, а издержками — производственными, логистическими, многими иными. Именно поэтому китайские автомобили в России стоят в 2 раза дороже, чем в Китае. Государственный протекционизм здесь тоже играет свою злую роль. Утильсбор, как вы помните, в прошлом году уже повышали — именно для защиты отечественных производителей.

Фото globallookpress.com

Ожидалось, что благодаря этому они смогут быстрее развиваться и наращивать производство. Поскольку отечественным промышленникам утильсбор компенсируется из бюджета, предполагалось, что иностранная продукция подорожает, что сделает отечественную более привлекательной. Как нетрудно догадаться, получилось как всегда: за год отечественные автомобили подорожали на 18% (данные Росстата), а импортные — на 4%.

До тех пор, пока Минпромторг не начнет заниматься своими прямыми обязанностями, а именно: созданием благоприятных условий для бизнеса вместо раздачи бюджетных денег, для обычных граждан покупка автомобиля будет всё менее доступной.

— Иными словами, если острая нужда в новых «колесах» есть здесь и сейчас, ждать манны небесной в виде Hyundai или VW не стоит, а надо брать то, что дают?

— К сожалению, именно так!