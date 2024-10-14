АВТОВАЗ объявил дату начала продаж LADA Aura

Тольяттинский автогигант наконец-то определился с датой начала продаж своего флагмана, который, по словам представителей марки, должен составить конкуренцию премиальному Hongqi H5, а значит, если по гамбургскому счету, и Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии и Audi A6 long. Ждать LADA Aura осталось совсем недолго.

Итак, в отличие и от китайского конкурента, и от подсанкционных «немцев», наш «премиал» будет стоить более чем бюджетно: в зависимости от комплектации (их две — Premier и Status) машина обойдется потенциальному клиенту в 2,6-2,8 млн рублей. А старт продаж намечен на ноябрь, сообщили представители АВТОВАЗа на презентации модели.

Напомним, что «Аура», построенная на базе «Весты», отличается от последней увеличенной на 250 мм длиной кузова и отделкой салона. Под капотом стоит 1,8-литровый «вестовский» же двигатель мощностью 122 л.с., агрегатированный с китайским вариатором. Тот самый Hongqi H5, к слову, может похвастать мотором в 218 «лошадок», работающим в паре с честным «автоматом» от Aisin.

Что касается интерьера, то он блистает натуральной кожей наппа в старшей комплектации, которой, заметим, упомянутый «Хончи» может реально позавидовать. А вот пластик, использованный производителем, не радует: дубовенький он. Зато в Тольятти очень неплохо поработали над «шумкой». В салоне Aura тише, чем в любом «китайце», и даже «божественная» Toyota Camry во многом оставлена в этом смысле позади.

Ну а о том, как ведет себя автомобиль на дороге, и действительно ли задние пассажиры будут чувствовать себя в нем дорого-богато, портал «АвтоВзгляд» расскажет на днях, проведя тест-драйв новинки рынка.