Стало известно, когда в России начнутся продажи внедорожника Tank 400

Предполагалось, что Tank 400, получивший Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в сентябре, выйдет на российский рынок уже до конца 2024-го. Но нет — как сообщили в представительстве бренда, официальные продажи нового внедорожника начнутся в нашей стране чуть позже, в первом квартале 2025-го.

Если Tank 300 — это, как говорят в российском офисе марки, бездорожье, Tank 500 — статус, а Tank 700 — престиж, то Tank 400 — путешествия. В модельном ряду новичок займет, что логично, место между «трехсоткой» и «пятисоткой». Его длина — 4985 мм, колесная база — 2850 мм (как и у «пятисотого»), а максимальная мощность — 245 л.с.

Да, судя по всему, бензиновая модификация у нас будет. Она подразумевает двухлитровый турбомотор (380 Нм), которому аккомпанирует 48-вольтовый стартер-генератор. Коробка передач — 9-ступенчатый «автомат». Привод — разумеется, полный. Привезут ли китайцы к нам дизельную версию со 186-сильным мотором, пока непонятно.

Никаких подробностей о Tank 400 в российском представительстве марки пока не раскрывают. Очевидно, перечень модификаций, комплектаций и прайс-листы мы увидим позже — ближе к старту продаж, намеченному на 1 квартал 2025 года. Но если ориентироваться на цены «трехсотки» и «пятисотки», то за новую модель в базовом исполнении без учета скидок по спецпредложениям попросят, вероятно, около 5,5 млн.