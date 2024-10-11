Чеченские истории: на что реально способен Jetour T2 на асфальте и бездорожье

Если зайти на официальный сайт Jetour, то можно увидеть, что производитель называет модель T2, дебютировавшую в России минувшей весной, «внедорожником для путешествий». Но насколько она в действительности к этим самым путешествиям готова? Как у кроссовера обстоят дела с проходимостью, безопасностью, экономичностью, эргономикой? А что будет, если посадить за руль T2 водителя, который видел бездорожье лишь «по телевизору»: справится или утопит машину в первом же броде? Чтобы ответить на все эти вопросы, портал «АвтоВзгляд» оправился в Чечню.

Чувствуется, что на T2 российский офис Jetour делает особую ставку. Где этот кроссовер только не побывал за те семь месяцев, что прошли с момента начала продаж. И в непростую экспедицию Москва — Владивосток съездил, и два тура проекта «Созвездие путешествий» (собственная история «Джетура», в рамках которой участников знакомят как с автомобилями бренда, так и с живописными уголками нашей страны) отработал. И в лужу не сел: как в переносном, так и в прямом смысле.

Наслушавшись восторженных отзывов коллег, успевших испытать Jetour T2 большими расстояниями и самыми разными дорогами, на знакомство с кроссовером в Чеченскую Республику отправилась и я. Почему именно туда? Это — одно из направлений того самого проекта «Созвездие путешествий» в 2024 году. И, надо признать, весьма удачное: регион интересный, да и все условия для тест-драйва SUV с серьезными внедорожными амбициями есть.

За три дня мы проехали на кроссоверах T2 около 500 километров. Успели побывать в башенных поселках Меши и Шарой, порефлексировать у Нохч-Келойского водопада и невероятного озера Кезенойам, восхититься новой величественной мечетью в Шали, ну и, разумеется, погулять по Грозному. Поездка выдалась богатой на эмоции и впечатления — как от местных достопримечательностей, которые однозначно стоит посетить хотя бы раз в жизни, так и от автомобиля.

Мы беспощадно гоняли кроссовер и по ровному асфальту, и по бездорожью разной сложности — начиная от размытых грунтовок и заканчивая бродом. А как он справился со всеми испытаниями, я подробно рассказываю в видеорепортаже, который можно посмотреть здесь.

Добавлю, что сегодня Jetour T2 продается в России в единственной модификации (двухлитровый турбомотор на 245 сил, семиступенчатый «робот», полный привод) и двух комплектациях. Приобрести машину в исполнении Voyage можно за 3 959 000 рублей, если не брать в расчет специальные предложения. Что же до старшей версии Expedition, то она выудит из кошелька любителя путешествий на своих колесах уже как минимум 4 249 000 целковых.