Chery объявила российские цены на обновленный Tiggo 4

Компания Chery презентовала обновленную версию младшего кроссовера в своей линейке — модели Tiggo 4. Она серьезно изменилась внешне, обзавелась кучей новых опций, но лишилась при этом базовой модификации с атмосферным мотором и «механикой», а также приставки Pro в названии.

Отныне Chery Tiggo 4 будет доступен в единственной версии со 147-сильным турбомотором (210 Нм) и шестиступенчатым «роботом». Да-да, вариатор тоже пал жертвой рестайлинга. До первой сотни кроссовер с такой связкой разгоняется за 10 секунд — на 0,3 сек медленнее, чем предыдущая версия модели с тем же движком и CVT. Привод, как и прежде, исключительно передний.

Поскольку модификаций стало меньше, сократился и список комплектаций. Посвежевшая «четверка» будет продаваться в трех исполнениях. К услугам водителя и пассажиров — полный «зимний пакет» (с подогревами лобового стекла и задних сидений), атмосферная подвеска, тачскрин мультимедийной системы на 10,25 дюймов, сенсорный 8-дюймовый экран управления климатической установкой, беспроводная зарядка смартфонов, круговой обзор, передние и задние парктроники, 7 подушек безопасности и множество других опций.

Фото: Chery

Что же касается цены, то заплатить за обновленный Chery Tiggo 4 придется от 2 050 000 рублей. Средняя версия Prime попросит за себя 2 170 000 рублей, а старшая Ultra — 2 350 000. Правда, это — с учетом скидок по всем возможным спецпредложениям.

Напомним, что предыдущий кроссовер с длиннющим названием Tiggo 4 Pro 18 years edition предлагался (и, очевидно, какое-то время еще будет предлагаться, пока дилеры не реализуют остатки) по цене от 2 130 000 (без скидок) за базовую модификацию со 113-сильным атмосферником и «механикой» и от 2 505 000 целковых за старшую версию с турбомотором и вариатором.

А если проводить параллели с заклятыми соперниками, то, например, аналогичный Haval Jolion (143 л.с., 7-ступенчатый «робот», передний привод) стоит сегодня от 2 299 000 рублей. А Geely Coolray (147 л.с., 7-ступенчатый «робот», передний привод) — от 2 639 990.