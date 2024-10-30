Не разгуляешься: тест-драйв компактного кроссовера DFSK 500

Цены на авто продолжают бить рекорды. Если раньше автопроизводители соревновались в том, кто за минимальную цену предложит больше полезных опций, то сейчас все выглядит с точностью до наоборот. А потому появление на рынке хоть мало-мальски доступного кошельку среднестатистического россиянина автомобиля — уже само по себе событие. Не сказать, что почти даром, но на фоне ближайших конкурентов новинка от концерна Dongfeng компакт-кроссовер DFSK 500 стоит по нынешним временам вменяемо. Но давайте разберемся, какая горечь прячется за сладкой ценой.

Заметил, что производители авто из Поднебесной очень активно занимаются подменой понятий, обосновывая высокие цены на свои продукты наличием в них всевозможных «плюшек» и наворотов или же мнимых комплектаций (где одна версия от другой отличается лишь размерностью колесных дисков).

А наш брат ведется на это, как абориген на стеклянные бусы, радуясь, что в купленной китайской машине есть, например, такая «полезная» опция, как «дискотека» (это когда светотехника ТС моргает на парковке в такт звучащей музыке). Признаться, от синих «писалок», которые массово ставили на «Жиги» в начале нулевых, профита больше, чем от этой светомузыкальной дичи.

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ ВЫБОРА

Но обыватель постепенно привыкает к подобным безделушкам и готов за них переплачивать ровно столько, сколько скажут в дилерском центре. И когда ему предлагают «просто» автомобиль для того, чтобы «просто» ездить, в душе зарождается протест: дескать, одна комплектация, дополнительных опций нет, меня ж обманывают! Подобное когнитивное искажение запросто может случиться и при знакомстве с DFSK 500. Ведь у потенциального покупателя нет вообще никакого выбора! Кроме, разве что, цвета.

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Итак, автомобиль доступен с одним единственным 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью в 106 «кобыл». Производителю, учитывая российские налоговые реалии, было бы неплохо перед выходом на наш рынок дефорсировать движок до 100 л.с., что, несомненно, повысило привлекательность «четырехколесного друга», ведь по словам представителей марки их продукт, в первую очередь, ориентирован на людей с доходами чуть ниже среднего. А для них понятие «стоимость владения» — не пустой звук. Но что есть, то есть.

НИКАКОГО «РУКОБЛУДСТВА»!

По коробке передач тоже не разгуляться — авто оснащено исключительно вариатором. Отказ от «механики» продиктован исключительно прагматизмом, поскольку динамика продаж машин на «палке» в последние годы стремиться к нулю, а держать на складе такие экземпляры ради красного словца в рекламном буклете — себе дороже. Хотя на родном китайском рынке этот SUV доступен как на «ручке», так и с турбомотором.

По выбору опций, которые, как говорится, на скорость не влияют, но создают комфорт — тоже все безальтернативно. Впрочем, надо оговориться, что DFSK 500 — отнюдь не бомж-версия. Я бы даже сказал, что покупатели будут приятно удивлены богатым «приданным». В базовой комплектации — впрочем, другой и нет! — уже имеются бесключевой доступ и запуск с кнопки, камера заднего вида, датчик света, симпатичное «литье» R17.

Плюс к этому — электростеклоподъемники с защитой от защемления, зеркала с подогревом, передние сидушки с обогревом, электронный стояночный тормоз с функцией Auto Hold, мультируль с обогревом, круиз-контроль, ассистент спуска с горы, ABS+EBD, система курсовой устойчивости... Таким набором «ништяков» может похвастать далеко не каждый участник рынка в топовой комплектации! А ведь это, еще далеко не полный список, чем оснащен DFSK 500.

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ТЫ НЕ НИЩИЙ, БРО

Что ж, на словах этот автомобиль — самый настоящий «опиум» для народа, официальная цена на который установлена в 1 929 000 рублей. Однако дилерские центры готовы отдать машину и за 1 639 650 «деревянных», если клиенту есть что предложить в трейд-ин.

Но главный вопрос, не разочарует ли китайский кроссовер своих владельцев, ибо за низкой ценой порой скрываться такое же качество?..

Внутри, и это хорошо заметно даже по фотографиям, все выглядит чинно и благородно. Всякие там кнопочки и крутилочки вполне тактильны и не производят впечатления одноразовости. Эргономика тоже на приличном уровне, хотя кресло пилота и штурмана анатомично-удобным не назвал бы. Но в любом случае нет ощущения, что автомобиль создан для людей с достатком ниже среднего, где каждая деталь будто бы напоминает о твоем уровне доходов. Напротив, каждый элемент шепчет тебе: «Ты не нищий, бро»!

НЕ УВЕРЕН? НЕ ОБГОНЯЙ!

А вот к ездовым характеристикам машины лично у меня некоторые претензии возникли. В частности, когда идешь по трассе, при том не сказать, что чересчур быстро, и нужно кого-то обогнать, то сделать это — ой, как не просто. Особенно, если включен кондиционер. Ты инстинктивно топишь педаль газа в пол, обороты резко увеличиваются и звук такой, будто мотор перешел в режим форсаж. Но что за черт? Стрелка спидометра и не думает подниматься!

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Иными словами, ты едешь ровно с той же скоростью, что и перед началом обгона, только на бОльших оборотах. Зато если плавненько жать на акселератор, автомобиль столь же степенно начинает ускоряться и появляется надежда, что опередить фуру до окончания прерывистой линии разметки получится. В общем, обгон на DFSK 500 надо планировать, и делать это сильно заранее.

На этом, пожалуй, претензии к «китайцу» и закончились: к тормозам, управляемости и шумоизоляции негатива не возникло. У «пятисотки», в сравнении с конкурентами (а к таковым можно отнести Chery Tiggo 4 Pro, Livan X6 Pro, Kaiyi X3 Pro, Geely Coolray), одна из самых длинных колесных баз в 2655 мм. А потому и на дороге держится авто уверенно, и на заднем диване вполне хватает места даже людям с высоким ростом.

ПО ПРОЗВИЩУ «УСИЛЕННЫЙ»

Впечатлили размеры тормозных дисков, рычагов подвески и амортизаторов. К ним смело можно применить понятие «усиленные». Ей Богу, такое чувство, когда смотришь на эти детали, что их создали для какого-то мини-грузовичка и поставили на маленький кроссовер по ошибке. Представительство российского офиса марки не скрывает, что в основу концепции авто, появившегося на свет еще в 2019 году, легла идея «неубиваемой машины».

И познакомившись с DFSK 500 в это охотно веришь. Турбированные моторы, даже при частой замене масла и заправке на проверенных АЗС, в среднем ходят 100 000-150 000 км, после чего их дешевле сдать в утиль, чем отремонтировать. А чтобы «положить» атмосферный движок, так это еще надо как следует постараться.

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Увеличенные тормозные диски тоже добавляют веру в светлое будущее. У двух знакомых во владении есть китайские авто белорусского происхождения, так вот оба, не доездив до первого ТО, в круг вынуждены были заменить тормозные диски, потому как «завосьмерили» после первой же лужи.

С момента старта продаж DFSK 500 прошло чуть больше месяца. Результатами дистрибьютор делиться пока не стал, сославшись на то, что, мол, что еще слишком мало прошло времени для объективных выводов. В открытых источниках удалось лишь найти данные о географии продаж новинки за уходящий месяц.

Так, согласно информации агентства «Автостат», DFSK 500 был поставлен на учет в 29 регионах нашей страны (от Калининграда, до республики Тыва). Думается, говорить о каких-то баснословных цифрах реализации не приходится, поскольку машина точно не была самой ожидаемой премьерой года. Но со временем свою армию поклонников она однозначно соберет. Если, конечно, ценник на нее, на фоне стабильно дорожающего утильсбора и растущей ставки рефинансирования, не улетит в космос.