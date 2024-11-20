670

Власти намерены защитить АВТОВАЗ от давления импорта

Соответствующие меры анонсировал Минпромторг

Выступая на заседании Совета Федерации, глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал пакет мер, призванных обеспечить российскому автопрому защиту от импортных легковушек. Прежде всего в традиционных для АВТОВАЗа классах B и B+. Кроме того, речь шла о сегментах, в которые тольяттинский автогигант только планирует зайти.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Власти намерены защитить АВТОВАЗ от давления импорта

Защиту нашего автопрома реализуют через таможенные тарифы и регуляторные меры, пишет «Российская газета» со ссылкой на Алиханова. Он напомнил, что в октябре выросли ставки утильсбора, а очередной этап должны реализовать с наступлением следующего года. Тарифы будут меняться в течение шести ближайших лет. Глава Минпромторга подчеркнул, что все это открывает новые горизонты для российского автомобилестроения.

В сегменты B и B+ входят самые востребованные модели АВТОВАЗа. Это бюджетная LADA Granta и флагманская Vesta. Хотя не стоит при этом забывать и про «Ниву», и про вновь обретающий популярность Largus. Кроме того, совсем скоро в продажу поступит LADA Aura.

Напомним, что эта новинка АВТОВАЗа является моделью, получившей сплав габаритов и вместительности сегментов С и D. Она ориентирована на пассажиров, их статус и комфорт. Рыночный дебют «Ауры» ожидается в начале декабря, но портал «АвтоВзгляд» уже провел «закрученный» тест-драйв четырехдверки.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует