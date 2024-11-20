Власти намерены защитить АВТОВАЗ от давления импорта

Выступая на заседании Совета Федерации, глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал пакет мер, призванных обеспечить российскому автопрому защиту от импортных легковушек. Прежде всего в традиционных для АВТОВАЗа классах B и B+. Кроме того, речь шла о сегментах, в которые тольяттинский автогигант только планирует зайти.

Защиту нашего автопрома реализуют через таможенные тарифы и регуляторные меры, пишет «Российская газета» со ссылкой на Алиханова. Он напомнил, что в октябре выросли ставки утильсбора, а очередной этап должны реализовать с наступлением следующего года. Тарифы будут меняться в течение шести ближайших лет. Глава Минпромторга подчеркнул, что все это открывает новые горизонты для российского автомобилестроения.

В сегменты B и B+ входят самые востребованные модели АВТОВАЗа. Это бюджетная LADA Granta и флагманская Vesta. Хотя не стоит при этом забывать и про «Ниву», и про вновь обретающий популярность Largus. Кроме того, совсем скоро в продажу поступит LADA Aura.

Напомним, что эта новинка АВТОВАЗа является моделью, получившей сплав габаритов и вместительности сегментов С и D. Она ориентирована на пассажиров, их статус и комфорт. Рыночный дебют «Ауры» ожидается в начале декабря, но портал «АвтоВзгляд» уже провел «закрученный» тест-драйв четырехдверки.