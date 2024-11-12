Где деньги, Зин, или Почему АВТОВАЗ не ищет потерянную прибыль

Как это ни странно звучит, но тольяттинский гигант не вошел по итогам прошлого года в ТОП-5 автомобильных компаний по полученной чистой прибыли. Это, похоже, не очень обеспокоило руководство АВТОВАЗа, зато сильно взволновало портал «АвтоВзгляд».

Издание «Автобизнесревю» опубликовало данные, согласно которым суммарная выручка автомобильных компаний в России, как отечественных, так и иностранных, выросла по сравнению с 2022 годом на 46% и составила 1,82 трлн. рублей. Одновременно чистая прибыль, ими полученная, снизилась с 53 млрд. до 38 млрд. Лидирует в этом последнем рейтинге «Чери Автомобили Рус». А вот флагмана отечественной автоиндустрии в пятерке лучших нет.

БОЛЬШОЙ-БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

Что же касается чистой прибыли российского офиса концерна Chery, то она выросла на 16,5% и составила 34,7 млрд. рублей. На втором месте расположилась «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (производство). Далее следуют «Киа Россия и СНГ», «Автотор» и «Хавейл Мотор Рус» (дистрибуция).

Нет, только прикиньте! Стыдливо слинявшая из России, но продолжающая приторговывать запчастями Kia в рейтинге есть, юный калининградский «Автотор» тоже. А нашей национальной гордости, в одно лицо занимающей львиную долю рынка, нет как нет. Более того, эксперты не смогли найти в открытом доступе вообще никакой информации относительно общей выручки АВТОВАЗа, хотя годом ранее данные обнародовались, и компания занимала по этому показателю первое место.

Фото globallookpress.com

Однако в связи с тем, что по пятам преследующие отечественного автогиганта Chery и Haval умудрились нарастить к 2023 году выручку на 277% и 296%, тольяттинцы решили не афишировать свои результаты. Видимо, не только у меня есть сомнения в том, удалось бы они достичь таких высот.

Конечно, речь идет о данных за прошлый год, ибо о годе текущем информации пока нет. Но вряд ли ситуация изменится к лучшему, что следует из косвенных данных. Осенью 2023-го на продукцию АВТОВАЗа приходилось свыше 30% от всех реализованных легковушек, а в нынешнем году — всего 26% от общего объема, как нам услужливо подсказывает агентство «Автостат».

ВСЕ ХОРОШО, ВСЕ ХОРОШО

Складывается ощущение, что руководителей АВТОВАЗа не сильно волнуют поиски путей увеличения чистой прибыли на вверенном им предприятии. Ну разве что успехи конкурентов немного нервируют. А в остальном — все хорошо, все хорошо. Ибо Государство Российское не продаст и не бросит.

По итогам 10 месяцев 2024 года госкомпании потратили на закупки автомобилей LADA 2,63 млрд. рублей против всего 813 млн. за аналогичный период прошлого года, о чем сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Закупки». Львиную долю средств в бюджет АВТОВАЗа внес крупный тендер «Ростелекома» на 1,03 млрд.

Фото globallookpress.com

Таким образом, особо переживать об экономическом самочувствии в текущем году тольяттинцам не приходилось — перекантоваться удалось весьма удачно. Что касается будущего, то тут вопрос сложнее.

Ибо таким привлекательным ресурсом на дефицитном рынке, каким вовсю пользуются те же китайцы, производитель «Лад» и «Нив» может пользоваться в весьма ограниченном диапазоне. Естественно, речь идет о беззастенчивом вздувании цен на ровном месте.

СВЕТЛОЕ ПОСЛЕЗАВТРА

Залезать обеими руками в кошельки сограждан АВТОВАЗу мешает техническая отсталость его продукции. Она же не дает компании расширять диапазон предложений. Недавно главред одного авторитетного автомобильного журнала сообщил, что в Тольятти работают над принципиально новой платформой, на которой будет создан автомобиль класса D.

Это значительно увеличило бы возможности предприятия в ценовых играх, поскольку большая машина априори дороже и престижнее бюджетных легковушек, составляющих весь вазовский модельный ряд.

Фото globallookpress.com

Однако ответ последовал незамедлительно. Как ехидно парировал известный телеграм-канал, АВТОВАЗ пока не работает над платформой D-класса, каковая все еще находится в списке стратегических идей, отнесенных на неопределенное светлое послезавтра.

И на этой печальной ноте портал «АвтоВзгляд» вынужден закончить. Проблемами технологического прогресса в нашей стране занимаются повсеместно, за исключением автомобильной отрасли — этого оазиса невозмутимого спокойствия.