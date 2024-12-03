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FAW официально раскрыла комплектации Bestune T90 для России

Скоро кроссовер станет доступен на нашем рынке

В нашей стране в моторную гамму нового Bestune T90 от китайского концерна FAW войдут два силовых агрегата. Младшие версии оснащаются 160-сильным 1,5-литровым двигателем, который «дружит» с 7-ступенчатым «роботом». Старшие — получили 245-сильный наддувный мотор объемом 2,0 л и 8-диапазонный «автомат». На разгон до «сотни» кроссовер тратит 9,3 либо 7,5 с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7 и 7,2 л соответственно.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение FAW официально раскрыла комплектации Bestune T90 для России

Новый Bestune T90 будет доступен россиянам в трех версиях — Luxury, Noble и Flagship. В «базе» можно рассчитывать на LED-оптику, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и панорамную крышу. Наружные зеркала с электроприводом имеют функцию обогрева. Последнее касается мультируля и передних сидений. Двигатель запускается кнопкой, реализован доступ в салон без ключа.

На борту кроссовер Bestune T90 сразу есть двухзонный климат-контроль и аудиосистема с шестью динамиками. Диагональ дисплея приборной панели составляет 8 дюймов, мультимедийного комплекса — 12,6 дюйма. У «китайца» есть минимум шесть подушек безопасности и задние парктроники. Среди водительских ассистентов числятся ABS, ESP, помощники при спуске и подъеме. Электроника умеет видеть дорожные знаки, экстренно тормозить и удерживать паркетник в полосе. Не забыл производитель и про камеру на 540 градусов с функцией прозрачного шасси.

В случае исполнения Noble добавляются проекционный дисплей и электрические регулировки переднего пассажирского кресла. Плюс система старт-стоп, мониторинг слепых зон и помощь при перестроении. Топовая комплектация Flagship сделает колеса 19-дюймовыми, подсветку салона атмосфернее и пополнит список оснащения передними парктрониками и автопарковщиком. Водительское кресло получит электрорегулировки и память настроек, багажная дверь — электропривод, наружные зеркала начнут складываться кнопкой.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», в FAW решили провести российскую премьеру Bestune T90 уже 10 декабря. Тогда же нам покажут рестайлинговый лифтбэк Bestune B70 и, вероятно, объявят цены двух новинок.

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