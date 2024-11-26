FAW раскрыла дату российской премьеры обновленного Bestune B70 и нового T90

Bestune B70 и T90 объединяет не только шильдик материнского автоконцерна FAW, но и богатое оснащение. А также высокий уровень безопасности и комфорта, плюс инновации. Если верить китайскому производителю, у автомобилей-новинок всего этого в избытке. Помимо всего прочего, к достоинствам «семидесятого» и «девяностого» причисляют стильный дизайн, наличие интеллектуальных систем и водительских ассистентов.

Лифтбэк и кроссовер дебютируют через две недели

Премьера обновленного лифтбэка Bestune B70 и нового кроссовера T90 запланирована на 10 декабря 2024 года. Соответствующая дата указана в пресс-релизе, который получила редакция портала «АвтоВзгляд». Анонсируя новинки, в FAW уточнили, что салоны обоих автомобилей порадуют клиентов из России эргономичностью, лаконичным оформлением и качественными материалами отделки.

Уже известно, что лифтбэк Bestune B70 будет доступен с двумя вариантами двигателей. Младшая версия «вооружена» 160-сильным турбомотором объемом 1,5 л, работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом». Старшей достался двухлитровый наддувный 217-сильный агрегат, сочетающийся с 6-диапазонным «автоматом».

Кроссовер Bestune T90 сертифицировали для России в начале ноября. Нам предложат две модификации: с 1,5-литровым мотором на 156 л.с. и 7-диапазонным «роботом», а также с двухлитровым движком на 252 л.с. и классическим «автоматом».