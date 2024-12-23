Что на самом деле происходит в автосалонах Solaris: как мы покупали кроссовер HC

Продажи автомобилей нового бренда Solaris, которые представляют собой отечественные аналоги горячо любимых в России Hyundai и Kia, начались в марте уходящего года. Понятно, что на старте могли случаться какие-то накладки, однако теперь, когда прошло уже довольно много времени, все процессы в теории должны быть отлажены. А на практике? Легко ли сегодня приобрести, скажем, кроссовер HC? Какие условия предлагают дилеры? Как обстоят дела с запчастями? Чтобы найти ответы на эти и другие вопросы, корреспондент портала «АвтоВзгляд» под видом тайного покупателя отправился в автосалон.

Первый вопрос, который может возникнуть у потенциального покупателя: «А где автомобили Solaris вообще искать?» Исчерпывающий ответ дает официальный сайт марки. Причем, что удобно, можно отсортировать дилеров не только по городу, но и по интересующему отделу (продажи или сервис), а также предоставлению услуги тест-драйва. Всего сеть бренда, как выяснилось, насчитывает уже почти 90 автосалонов по всей стране.

ПОКУПАЕМ

Выбирая дилерский центр для нашей инспекции, я ориентировалась исключительно по территориальному признаку — поехала в тот автосалон, что оказался ближе всего к дому. Заранее звонить и договариваться о визите не стала — так ведь интереснее, согласитесь. А легенду придумала следующую: ищу для себя кроссовер Solaris HC («двойника» Hyundai Creta) с автоматической коробкой передач. Привод, комплектация, цвет — неважно, лишь бы на максимально выгодных условиях.

Фото: АвтоВзгляд

Милая девушка, встретившая «тайного покупателя» на ресепшн, попросила пару минут подождать. А пока она звонила менеджеру, я успела рассмотреть, что «Солярисов» — разных моделей и цветов — в небольшом шоу-руме представлено довольно много. А еще — там довольно много потенциальных клиентов, которые с особым интересом рассматривают именно кроссоверы HC.

Впрочем, в этом ничего удивительного нет. Давно зарекомендовавшая себя модель, атмосферные движки, которые «ходят» под миллион километров, классический «автомат» — поди найди такие агрегаты у заполонивших рынок «китайцев». А прибавить сюда еще высокую остаточную стоимость, ликвидность на «вторичке». Недавно один популярный классифайд провел исследование, так вот Creta стала самым востребованным SUV в ценовом сегменте от 1 до 3 млн рублей в 2024 году...

О, а вот и менеджер! Пригласил за столик, любезно предложил кофе, внимательно выслушал мои пожелания. Поскольку, напомню, комплектация для меня значения не имела, вариантов оказалось несколько. И первый — Solaris HC в «богатом» исполнении Lifestyle за три с небольшим миллиона рублей. Интересно, конечно, но нет ли чего-нибудь попроще? На зарплату журналиста, знаете ли, не разгуляешься.

Фото: АвтоВзгляд

Нужно побюджетнее — пожалуйста: кроссовер в более скромной комплектации, но с теми же самыми необходимыми опциями: автозапуском, подогревом сидений и руля для комфортной зимней эксплуатации, регулировкой «баранки» по вылету, бесключевым доступом, камерой заднего вида и задним же парктроником. Цена вопроса — уже 2,7 млн. «деревянных». Как и в предыдущем случае, машина стоит в шоу-руме — ждать не придется.

Поняв по глазам, что я надеялась услышать более низкий прайс, менеджер предложил третий автомобиль — без кожаной отделки руля и селектора коробки передач, климат-контроля и заднего парктроника, но зато за 2,4 млн. рублей. Еще бюджетнее? Есть альтернатива — за 2 350 000 с учетом всех возможных скидок. Правда, забрать машину получится лишь через месяц — такого кроссовера в наличии нет, его отыскали в поставках.

Что по условиям? Скидки предоставляют за сдачу старого авто в Trade In, а также оформление кредита. Кстати, любопытный момент про кредиты. Как сказал менеджер, Solaris недавно «запартнерился» с одним из банков и запустил довольно интересную программу — с процентной ставкой, которая зависит от суммы первоначального взноса и срока кредитования. Объяснил, что если сразу внести от 70% стоимости машины, приобрести КАСКО и допоборудование, то кредит на 1 или 2 года обойдется почти даром, под 0,01%. И это сейчас — при высоченном «ключе»!

Фото: АвтоВзгляд

Кроме того, если остановиться на кроссовере в старших комплектациях, дилер готов порадовать подарками: зимней резиной, защитой картера, ковриками, бесплатной процедурой «антикора». Даже не знаю — если бы я была реальным покупателем, то с учетом всех бонусов, наверное, все-таки купила бы Solaris HC в среднем исполнении. Тот, который предлагали за 2,7 млн рублей. Лично для меня подогрев руля и камера заднего вида с парктроником — очень весомый аргумент.

ОБСЛУЖИВАЕМ

«Ну хорошо, куплю я Solaris HC, а дальше что, как его обслуживать?» — спросит любой предусмотрительный водитель. А чтобы найти ответ на этот вопрос, я заглянула в отдел сервиса. Что интересно, там у столиков клиентов не было совсем — не то, что в шоу-руме. Так что у скучающего мастера-приемщика нашлось время, чтобы подробно рассказать о запчастях и ремонтах.

Так, на автомобили Solaris, естественно, распространяется гарантия от завода-изготовителя — 3 года или 100 тысяч км пробега. После того, как предприятие сменило владельца и переориентировалось на машины нового отечественного бренда, качество продукции ничуть не снизилось — да и с чего бы? Количество поломок стремится к нулю — как это было с Creta и другими петербургскими «корейцами».

Фото: АвтоВзгляд

Менеджер долго говорил о том, что Solaris HC — «очень надежный кроссовер, с высоким качеством металла и оцинковкой». Еще, по его словам, большим плюсом является тот факт, что на заводе в Северной столице налажена штамповка кузовных панелей. То есть если автовладельцу потребуется ремонт после ДТП, то ждать дверь, крыло, капот или какой-либо другой элемент долго не придется — срок поставки составит от 1 дня. Как вам такое, китайцы?

Остальные запчасти — в частности, для слесарки — тоже всегда в наличии. Ведь дефицита комплектующих для популярных Hyundai и Kia в России нет, а они идеально подходят и для автомобилей Solaris. Если речь идет о гарантийном ремонте, то сервис использует оригинальные детали. Если о негарантийном, то клиенту могут предложить и альтернативные варианты: дилеры сотрудничают с разными поставщиками, что тоже плюс — есть возможность сэкономить.

ИТОГ

По результату нашей «инспекции» могу подтвердить, что Solaris отладил все процессы, и никаких проблем ни с покупкой, ни с обслуживанием автомобиля у клиента сегодня не возникнет. Так что китайским производителям впору бить тревогу: на российский авторынок вышел действительно сильный игрок — с проверенным и давно полюбившимся продуктом, глубокой локализацией и, что важно, стабильными и оперативными поставками запчастей.