Страшно умная: первый тест-драйв Hyundai Creta второго поколения

Пнуть новую Creta за дизайн может каждый. А вы попробуйте присмотреться, понять его. И вы не заметите, как момент принятия наступит сам собой. Мы ни в коем случае не беремся восхвалять пассажи со сложным и наверняка дорогущим в ремонте нагромождением светодиодной оптики. Хотя светит она и демаскирует автомобиль для других участников движения ради безопасности водителя и пассажиров, стоит признать, отменно. Однако парадокс дизайна в том, что вот в белом цвете кроссовер смотрится странно, а в любом темном — уже неплохо.
Хотя представительство утверждает, что нынешний дизайн Creta навеян российскими клиентами, в нем четко прослеживаются хотелки китайских покупателей. Ну с чего вдруг такому гиганту, как Hyundai ориентироваться далеко не передовой рынок в Европе, когда в родной Азии есть всепоглощающий Китай.
С наступлением темноты, когда оживают блоки светодиодных фар и фонарей (последние есть не во всех комплектациях), и вовсе любая расцветка выглядит симпатично. В общем, за два дня теста окончательного вердикта по дизайну лично я вынести оказался не готов. Да и потенциальный клиент разделился на два лагеря. Одни брезгливо фыркают, другие заявляют прямо: «А мне нравится». Так что если с первого подхода вы почувствовали, что Creta «не зашла», то сделайте еще один. Только в этот раз посмотрите другие окрасы, которых отныне аж девять однотонных и пять двухцветных.
Если с дизайном все устаканилось, самое время перейти к габаритам. Кстати, они у «Креты» второго поколения увеличились. В длину кроссовер прибавил 30 мм, стал шире на 10 мм, колесная база выросла на 20 мм. Минус 10 мм замечено лишь по высоте. Однако в салоне, особенно с новой панорамной крышей и люком, визуально расширяющих пространство внутри и делающих его светлее, этого не замечаешь. Ощущается ли эта прибавка физически оценить сложно. Как по мне, так и прежняя Creta была не тесной. Нынешняя также в боках не жмет, межкресельного пространства сзади по-прежнему больше, чем в Renault Duster с его одноплатформенниками. А вот что действительно сложно упустить, так это похорошевший интерьер и его технологичность.
Если обратиться к цифрам на бумаге, то внутреннее пространство новой «Креты» выросло по всем направлениям. Запас по высоте спереди на 2 мм, запас по высоте сзади на 10 мм, запас пространства по ногам спереди на 17 мм, запас пространства по ногам сзади на 31 мм, ширина на уровне плеч спереди на 17 мм, ширина на уровне плеч сзади на 20 мм. Багажник прибавил 31 литра — 433 против 402 у кроссовера предыдущего поколения.
Впрочем, сперва о посадке. Кресла имеют выраженный профиль с боковой поддержкой спины и бедер. Водительское получило электрорегулировку, но без памяти настроек. Подушка кресла коротковата, но не критично. А вот наполнитель жестковат, да и сам профиль кресла не такой удобный, каким выглядит. Впрочем, поясничный подпор, и некоторое время на поиск оптимального положения (регулировок все же достаточно и у кресла, и у рулевой колонки), и двести километров к ряду я проехал без намека на боли в спине и усталости.
Новая Creta отныне оснащается штатной сигнализацией с датчиками. Сигнал о вскрытии или ударе владелец получает непосредственно на смартфон. Появился передний парктроник и омыватель задней камеры.
Кстати, вариантов обивки салона теперь три. К ткани, искусственной коже и коричневой искусственной коже добавилась комбинированная отделка — ткань + искусственная кожа. Салонный пластик же по-прежнему жесткий и доступен в двух цветах — черный и коричневый.
Плюсы мультимедийного комплекса: графика, обилие вкладок для активации опции и прочих фишек. Например, таких, как возможность подключать сразу два смартфона по Bluetooth, использовать профили водителей, воспроизводить различные звуки природы и города в качестве антидепрессантов, управлять функциями кроссовера, использовать Apple CarPlay или Android Auto (странно, но Hyundai, работая в России, все еще упорно игнорирует Яндекс.Авто) или пользоваться навигационной системой.
Изюминки в новом интерьере теперь аж две — новая мультимедийная система с экраном 10,25' и большой ЖК-дисплей на приборной панели. Оба доступны в топовых комплектациях.
А еще большой экран позволил в полной мере реализовать функцию кругового обзора. Здесь и информативность отличная, и большое количество деталей в одном кадре, и качество картинки на зависть другим производителям, и динамическая разметка.
Однако назвать отклик новой системы на нажатие виртуальных кнопок стремительным я не могу. А в перелистывании станиц есть еле заметные подтормаживания. Впрочем, ничего критичного. К тому же функционал, графика, а главное, звучание акустики Bose с 8-ю динамиками сглаживают подобные моменты (кстати, нажатием всего одной виртуальной кнопки можно заставить систему работать только для передних пассажиров — удобно, когда в салоне спят дети).
Панель приборов Supervision c 7-дюймовым экраном тоже не отстает в технологичности. Например, меняет цвет от зеленого до красного, когда шайбой Drive Mode выбираешь режим работы двигателя и трансмиссии. Зеленый — ECO, синий — Normal, красный, естественно, Sport. Имеет контрастный и действительно информативный дисплей. Но главное, как и в более старших моделях Hyundai, сюда выводится изображение с камер, встроенных в зеркала заднего вида.
Не скажу, что опция удобная или чрезвычайно полезная. Мне даже показалось, что мелькание изображения на приборке при включении поворотника, дезориентирует и отвлекает. Все же пользоваться зеркалами заднего вида сподручнее. Хотя, уверен, это дело привычки. Ну, а уж молодой аудитории подобные фишки точно придутся по душе.
Стоит отметить, что в более народных комплектациях предлагается более простая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном. Ее функционал, конечно же, скромнее.
Наряду с передовыми опциями прибыло в полку и тех, что должны быть в любой современной машине. Отныне у «Креты» есть зеркала с электроприводом и автоматическим складыванием, беспроводная зарядка для смартфона (это помимо двух USB в передней части салона) и электромеханический стояночный тормоз. А жизнь пассажирам галерки теперь скрашивают USB-зарядка на один смартфон и, наконец-то, удобный подлокотник с подстаканниками.
Новая Creta оснащается пакетом теплых опций: подогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев всех рядов сидений и руля. Из прочих доработок для сложного климата был установлен увеличенный с 4,6 до 5,2 литров бачок омывателя.
Еще одним важным по значимости приобретением новой «Креты» стала телематическая система. А точнее, две. Mobikey устанавливается в недорогих комплектациях, и позволяет через смартфон узнать о состоянии автомобиля, отслеживать в реальном времени его местоположение, записываться на ТО и пользоваться услугой «КиберКАСКО», где размер страховой премии зависит от выбранного пакета пробега. Иными словами, если вы в год проезжаете не более 5000 км, то и КАСКО для вас обойдется со скидкой до 70%.
Система Bluelink сложнее, а ее возможности шире. Установив ее на смартфон, владелец может не только контролировать все важные параметры автомобиля, начиная от зарядки аккумулятора и заканчивая уровнем топлива в баке, а также определять его местоположение, но и управлять ими. Например, дистанционно запускать и останавливать двигатель (время прогрева можно устанавливать от 2 до 10 минут), регулировать температуру климатической установки, управлять теплыми опциями, контролировать открытие и закрытие дверей, и даже, если сработала сигнализация, сделать фотографию периметра автомобиля.
Если планируется поездка, то маршрут можно проложить на смартфоне дома, и отправить его прямиком в автомобиль, где при включении зажигания навигационная система уже будет готова следовать к заданной цели.
С помощью телематики Bluelink легко найти свой автомобиль на парковке — при нажатии виртуальной клавиши тот подает световой и звуковой сигнал. Можно продиагностировать на неисправности. Приложение обязательно напомнит о незакрытых дверях и забытых вещах или пассажирах на заднем ряду.
Сервис предоплачен на три года и поддерживает до пяти пользователей, что удобно, когда в семье несколько водителей. А вот что неудобно — услугане работает, когда машина исчезает в недрах подземной парковки — связь теряется.
Двигатели линейки Gamma — прежние. Бензиновый мотор 1,6 MPI предлагается с разной степенью форсировки для переднеприводных и полноприводных модификаций — 123 л. с. и 121 л. с. соответственно. Мотор агрегатируется, как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом» с тем же количеством передач. Старший двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 149 л. с. предлагается исключительно с коробкой «автомат» и также доступен для переднеприводных версий «Креты» и для полноприводных.
Изменений в динамике не произошло. Кроссовер обладает умеренной тягой, которой достаточно для комфортного передвижения в городе и за его пределами. Обгоны даются «Крете» чуть лучше, если перевести селектор выбора Drive Mode в режим Sport — в этом случае двигатель реагирует на педаль газа острее, а D-образный руль тяжелеет, обеспечивая чуть большую чуткость. Но в экономичном и нормальном режимах, например на моторе 1,6 литра, обгоны лучше планировать заранее, убедившись в приличном запасе свободного участка дороги до встречного транспорта. Да, собственно, и с двумя литрами под капотом тягаться на светофорах с другими участниками движения не тянет.
Конструкция подвески новой Creta осталась прежней (спереди МакФерсон, сзади — балка для переднеприводных версий и многорычажка для полноприводных), но кое-какие изменения все же претерпела. Так два передних нижних рычага стали толще и надежней. Улучшили защиту амортизаторов от пыли и грязи, а также поменяли их угол наклона на более вертикальный.
Впрочем, до Териберки дорога фактически пустая. А потому можно было не стесняться нажимать на педаль газа. Едет новая Creta легко и с комфортом на любой скорости. Не пускается в раскачку на волнах, не вздрагивает, нервируя водителя и пассажиров, на гребенке. Да и управляется приятно. К тому же, руль отлично изолирован от колес, и на него не транслируются вибрации даже когда хороший асфальт сменяется плохим проселком.
Ко всему прочему, кроссовер экономичен. Например, расход двухлитровой версии в явно не экономичном скоростном спринте на сотню с лишним километров лишь немногим превысил 10 литров на сотню. На разрешенных же скоростях расход стремится к снижению до 8—9 литров на сто километров пути.
Еще более приятной поездку делает возросший уровень шумоизоляции. В салоне можно вести беседы и слушать музыку на комфортной для всех громкости.
Улучшено крепление подрамника к кузову. А точность рулевого управления повысили путем установки меньшей по размеру шестерни в блоке электроусилителя и корректировки его настроек. Радиус разворота при этом остался прежним — 5,3 метра. И да: двигатели отныне устанавливаются на гидроопоры.
В Териберке, для того чтобы проехать к основным достопримечательностям, лучше всего иметь полноприводный кроссовер. Обилие валунов на проселке, лужи, грязь, песок — для легковушек все это может стать серьезной проблемой. Но Creta с полным приводом HTRAC справилась с препятствиями довольно легко. Помимо автоматического распределения крутящего момент по осям в зависимости от дорожных условий, система имеет режим блокировки, когда момент делиться между осями поровну. Со сменой поколения на заблокированной муфте стало можно ездить до 60 км/ч.
Со сменой дорожных условий на тяжелые изменился и характер работы подвески. Если проселок и гребенку она достойно выдерживает, то на буераках и каменистом покрытие до срабатывает до отбойников, напоминая жестким стуком о том, что не мешало бы снизить скорость. Что ж, снижаем до 30—40 км/ч, и снова комфорт. Нет, до всеядной подвески «Дастера» ей далеко.
Для самой дорогой комплектации Smart доступен пакет опций Smart Sense, благодаря чему Creta автоматически тормозит и останавливается перед препятствиями, распознавая не только попутный транспорт, но и пешеходов. Также умные системы могут удерживать кроссовер в полосе движения.
Но зато при езде по песку — надежность — ощущаешь комфорт и уверенность. Привод вытягивает, не позволяя колесам зарываться глубоко даже на гражданской резине. А для спусков с горок, которые в Териберке также имеются, пригодился электронный ассистент, контролирующий скорость спуска и его стабильность, что так же является хорошим подспорьем на бездорожье.
Теперь о цене. В топовой комплектации Creta обойдется в два миллиона рублей. Много это за поумневший кроссовер, который по опциону превзошел тех же французов? Нет. Особенно на фоне того, что даже LADA нынче не стесняется предлагать свою продукцию за миллион рублей, а конкуренты предлагают свою за те же два. К тому же, спецификаций у Creta нынче полно, и традиционно ходовые позиции корейцы оценили все в те же 1,4 и 1,6 млн рублей. Так что для нас с вами фактически ничего не поменялось, при том, что сам кроссовер действительно похорошел.