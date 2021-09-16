Страшно умная: первый тест-драйв Hyundai Creta второго поколения

Если с дизайном все устаканилось, самое время перейти к габаритам. Кстати, они у «Креты» второго поколения увеличились. В длину кроссовер прибавил 30 мм, стал шире на 10 мм, колесная база выросла на 20 мм. Минус 10 мм замечено лишь по высоте. Однако в салоне, особенно с новой панорамной крышей и люком, визуально расширяющих пространство внутри и делающих его светлее, этого не замечаешь. Ощущается ли эта прибавка физически оценить сложно. Как по мне, так и прежняя Creta была не тесной. Нынешняя также в боках не жмет, межкресельного пространства сзади по-прежнему больше, чем в Renault Duster с его одноплатформенниками. А вот что действительно сложно упустить, так это похорошевший интерьер и его технологичность.

Если обратиться к цифрам на бумаге, то внутреннее пространство новой «Креты» выросло по всем направлениям. Запас по высоте спереди на 2 мм, запас по высоте сзади на 10 мм, запас пространства по ногам спереди на 17 мм, запас пространства по ногам сзади на 31 мм, ширина на уровне плеч спереди на 17 мм, ширина на уровне плеч сзади на 20 мм. Багажник прибавил 31 литра — 433 против 402 у кроссовера предыдущего поколения.

Впрочем, сперва о посадке. Кресла имеют выраженный профиль с боковой поддержкой спины и бедер. Водительское получило электрорегулировку, но без памяти настроек. Подушка кресла коротковата, но не критично. А вот наполнитель жестковат, да и сам профиль кресла не такой удобный, каким выглядит. Впрочем, поясничный подпор, и некоторое время на поиск оптимального положения (регулировок все же достаточно и у кресла, и у рулевой колонки), и двести километров к ряду я проехал без намека на боли в спине и усталости.

Новая Creta отныне оснащается штатной сигнализацией с датчиками. Сигнал о вскрытии или ударе владелец получает непосредственно на смартфон. Появился передний парктроник и омыватель задней камеры.

Кстати, вариантов обивки салона теперь три. К ткани, искусственной коже и коричневой искусственной коже добавилась комбинированная отделка — ткань + искусственная кожа. Салонный пластик же по-прежнему жесткий и доступен в двух цветах — черный и коричневый.