В России начались продажи кроссовера Bestune T90

Bestune T90 создан на доработанной модульной платформе FMA-A2. Благодаря ей, как заявляет производитель, среднеразмерный паркетник сочетает в себе расширенный цифровой функционал и безопасность. По словам представителей марки, новинка является одним из самых просторных автомобилей в сегменте за счет увеличенной колесной базы. Одно из основных преимуществ этого «китайца» в салоне — мультимедийный комплекс с 12,6-дюймовой диагональю экрана.
Цены нового Bestune T90 объявили еще во время «живой» презентации кроссовера в декабре, и с тех пор они не изменились. Автомобиль с младшим 1,5-литровым двигателем выудит из кошелька покупателя 2 429 990 или 2 689 990 рублей (комплектации Luxury и Noble с учетом всех возможных скидок). Со старшим двухлитровым — 3 079 900, 3 219 900 или 3 369 900 рублей (версии Luxury, Noble и Flagship).
Напомним, портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал об особенностях комплектаций нового Bestune T90 еще в конце прошлого года.