В России начались продажи кроссовера Bestune T90

В моторную гамму флагманского кроссовера Bestune T90 вошли два силовых агрегата. Младшая версия получила 160-сильный 1,5-литровый двигатель, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом». Преимущество более дорогих вариантов исполнения — 245-сильный мотор объемом 2,0 л, который «дружит» с 8-диапазонным «автоматом». Начальная цена новинки составляет 2 429 990 рублей с учетом акций и скидок.

Bestune T90 создан на доработанной модульной платформе FMA-A2. Благодаря ей, как заявляет производитель, среднеразмерный паркетник сочетает в себе расширенный цифровой функционал и безопасность. По словам представителей марки, новинка является одним из самых просторных автомобилей в сегменте за счет увеличенной колесной базы. Одно из основных преимуществ этого «китайца» в салоне — мультимедийный комплекс с 12,6-дюймовой диагональю экрана.

Цены нового Bestune T90 объявили еще во время «живой» презентации кроссовера в декабре, и с тех пор они не изменились. Автомобиль с младшим 1,5-литровым двигателем выудит из кошелька покупателя 2 429 990 или 2 689 990 рублей (комплектации Luxury и Noble с учетом всех возможных скидок). Со старшим двухлитровым — 3 079 900, 3 219 900 или 3 369 900 рублей (версии Luxury, Noble и Flagship).

Напомним, портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал об особенностях комплектаций нового Bestune T90 еще в конце прошлого года.