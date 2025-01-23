Глава РОАД Алексей Подщеколдин: власти страны обрушили российский авторынок

А ведь общая численность сотрудников, задействованных в отрасли, составляет более 300 000 человек, что в три раза превышает количество людей, занятых собственно в автопроизводстве (в РФ насчитывается 19 сборочных площадок, часть из которых, правда, сегодня пока простаивают). Однако, по мнению Подщеколдина, вслед за обрушением автопродаж, обрушатся и дилерские сети, пойдет волна банкротств.

Просто потому, что уже в этом году у нас будет продано в лучшем случае 1 300 000 новых авто, тогда как потребность рынка, с учетом постоянно увеличивающегося отложенного спроса, составляет не менее трех млн штук. Но и заоблачная ставка рефинансирования, и бешеные коэффициенты утильсбора делают достижение этого результата невозможным. Хотя бы потому, что выдача автокредитов (а половина ТС у нас реализуется в кредит) уже сократилась, по оценкам РОАД, более чем на 40%.

При этом, напоминает Подщеколдин, Банк России считает, что проданных в 2024-ом году легковых авто и LCV не просто достаточно, а даже слишком много. Однако при таком подходе ни один вменяемый автопроизводитель не придет к нам с инвестициями, поскольку строить автозавод на рынке объемом менее 3 млн общих годовых продаж просто бессмысленно.

Фото портала АвтоВзгляд.

Как пример глава РОАД привел историю более чем 20-летней давности, когда на фоне почти 3-миллионных российских автопродаж, у нас стали строить заводы и европейские, и корейские, и японские автопроизводители. Это было перспективно. Теперь же смысла в этом нет, проще и выгоднее завозить готовую продукцию, даже несмотря на необходимость платить грабительский «утиль». Но такой подход выливается исключительно в рост цен на новые авто.

Иными словами, бесконечно повышая коэффициенты утильсбора наши власти не заставят иностранцев локализовываться в РФ, но автопродажи убьют неподемными для массового покупателя ценами. И если, считает г-н Подщеколдин, ставку рефинансирования не понизить, как, впрочем, и коэффициенты утильсбора, не говоря уж о стабилизации валютного курса, ситуация и для автопроизводителей, и для поставщиков комплектующих, и, в конечном итоге, для потребителя с каждым годом буде становиться только хуже.