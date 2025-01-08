Опять без машин: в 2025 году купить новое авто станет практически невозможно

Чуть более 1,5 млн новых легковых автомобилей было продано в России в минувшем году — на 47% больше, чем в 2023-ем. Живи, как говорится, и радуйся: отечественный авторынок растет, кризис автопродаж, как и дефицит машин, позади. И все, конечно, так, однако в году нынешнем по мнению ряда экспертов, в стране будет продано менее 900 000 легковушек, а значительная часть китайских автостроителей покинет просторы нашей необъятной. При этом цены на продукцию оставшихся игроков как минимум не опустятся, а как максимум — вырастут еще больше! Почему столь печальные прогнозы скорее всего сбудутся, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Впрочем, тут особенно и выяснять нечего: странная (если не сказать — самоубийственная) финансовая-экономическая политика властей предержащих приведет к коллапсу во всех сферах промпроизводства и продаж, а уж в автомобильном разрезе нашей жизни — и подавно!

Резкое повышение коэффициентов утильсбора 1 октября 2024-го, продолжившееся с первого же дня 2025-го, плюс заоблачная ставка рефинансирования, которую ведомство г-жи Набиуллиной в обозримой перспективе снижать не собирается, уже остановили реализацию новых ТС: в ноябре-декабре ушедшего года автопродажи рухнули более чем на 60%, относительного того же периода 2023-го.

При этом складские запасы и дилеров, и производителей превысили, по некоторым оценкам, к настоящему моменту отметку в 500 000 машин. Потребитель, лишенный доступных автокредитов, массово отказался от приобретения безумно дорогих свеженьких «колес», все чаще отдавая предпочтение «вторичке». Где, кстати сказать, тоже не все в порядке: относительно приличные авто с пробегом стоят за 2 млн руб., так что и тут без заемных средств большинству автолюбителей — никуда.

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В итоге вырисовывается весьма печальная картина и для автостроителей (бессмысленно выпускать новые партии машин для России при почти катастрофическом затоваривании старыми), и для автодилеров (реализовывать имеющиеся экземпляры себе в убыток — прямой путь к банкротству), и для конечных потребителей (дураков брать авто в ипотеку уже нет).

Иными словами, повторим, нас ждет и массовый исход новоявленных восточных партнеров, уже сорвавших неплохой куш на наших трудностях, и не менее массовое банкротство дилеров. Ну и черт бы с ним, но что делать в очередной кризисной ситуации простому человеку? На чем, тупо говоря, ездить и чем ремонтировать уже купленные китайские самобеглые повозки, если их изготовители действительно сбегут?

Выход из ситуации, как ни странно, есть. Хотя и не очень отчетливый, и явно не для всех, но тем не менее. И им станут, как ни крути, подержанные машины, включая и те, что «с рулем в бардачке», и китайские бэушки. Но дело, как всегда, в нюансах. Впрочем, более подробно и о проблеме в целом, и о тех самых нюансах вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.