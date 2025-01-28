И все-таки январь: внедорожники Rox 01 начали поступать к российским дилерам

Изначально предполагалось, что роскошный внедорожник Rox 01 официально выйдет на российский рынок в ноябре. Но этого не случилось, и тогда портал «АвтоВзгляд», сославшись на собственные источники, знакомые с планами компании, сообщил, что запуск перенесли на январь. Представительство бренда, конечно же, поспешило эту информацию опровергнуть — мол, ничего подобного, машины появятся в декабре. И что мы имеем в итоге: Rox 01 начали поступать к дилерам в конце января.

О том, что первые «официальные» внедорожники Rox 01 добрались до шоу-румов, сообщили наши коллеги из «Китайских автомобилей», а им, в свою очередь, рассказали об этом представители дилерского центра «Аарон Авто». Российский офис марки также подтвердил, что первая партия машин распределится по автосалонам до конца месяца. И все-таки — января, а не декабря, на чем в Rox так отчаянно настаивали.

Справедливости ради, российская презентация Rox 01 действительно состоялась в декабре. И тогда, помимо прочего, представители бренда огласили цены: от 9 169 000 рублей за семиместную версию Family edition и от 9 379 000 — за шестиместную Business Lounge edition. И это при том, что на «сером» рынке отыскать такие внедорожники можно по цене от 6,5 млн.

Напомним, что Rox 01 построен по образу и подобию Land Rover Defender. Габариты стандартной версии — 5050х1980х1869 мм, колесная база — 3010 мм. Удлиненный вариант исполнения «растянут» до 5295 мм. Под капотом дебютанта расположен 1,5-литровый двигатель, агрегатированный с парой электромоторов. Суммарная мощность гибридной установки — 476 л.с. Аккумулятора на выбор предлагается два: на 44,5 и 56 кВт/ч. Максимальная дальность хода «Рокса» на электротяге — 300 км.

Добавим, что автомобильную марку Rox основал производитель пылесосов Roborock, а собирают внедорожники на мощностях концерна BAW.