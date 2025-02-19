Теперь официально: сроки начала продаж и российские цены автомобилей KGM

О том, что в России вот-вот начнут торговать настоящими корейскими автомобилями под брендом KGM (бывший SsangYong), российские автолюбители узнали еще в конце прошлого года. Старта официальных продаж нужно немного подождать, но дистрибьютор уже провел официальную презентацию машин, где, в том числе, раскрыл их стоимость.

В России марка KGM запускается с четырьмя моделями, и большинство из них хорошо знакомы отечественным водителям. Так, корейцы предложат нам кроссоверы Tivoli, Korando, Torres и внедоржник Rexton. Как передает корреспондент портала «АвтоВзгляд» с презентации бренда, эти автомобили появятся в шоу-румах дилеров в начале марта. А осенью в РФ приедет и Actyon. Тогда же машины KGM встанут на конвейер калининградского «Автотора».

Сколько они будут стоить? Цены «слили» в Сеть еще в ноябре. Тогда потенциальным дилерам объявили следующие прайсы: Tivoli — 3 400 000 рублей, Korando — 3 900 000, Torres — 4 600 000 рублей, а флагманский Rexton — 5 600 000. Но с тех пор они ощутимо подросли. За Tivoli дилеры попросят от 3 590 000 целковых, за Korando — от 4 390 000, за Torres — от 5 150 000, за Rexton — от 6 790 000.

Цены, конечно, даже на фоне прайсов «поднебесных» аналогов сильно «кусаются». Правда, представители марки заявили, что у потенциальных покупателей будет несколько способов сэкономить. Предусмотрены субсидированная ставка 0,01%, рассрочка, лизинг, льготное страхование, выгоды по Trade In и прочие бонусы.

Фото: АвтоВзгляд

Кроме того, дистрибьютор KGM подчеркивает, что уже сейчас в России созданы склады запчастей, имеются все мануалы по ремонту и каталоги комплектующих, чем сегодня не могут похвастаться китайские конкуренты. Всего в этом году корейцы планируют продать в нашей стране порядка 20 000 автомобилей. Дилерская сеть марки насчитывает уже 40 автосалонов.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, кроссоверы Tivoli, Korando и Torres получат 1,5-литровый мотор на 163 л.с. и 6-ступенчатый «автомат» Aisin. Первому положен безальтернативный передний привод, а у остальных будут и модификации с AWD. Что же до внедорожника Rexton, то его приводит в движение двухлитровый агрегат на 225 сил. Коробка — тот же 6-ступенчатый «автомат», привод — полный. Официальная гарантия — 5 лет или 100 000 км пробега.

А еще в конце прошлого года мы взяли эксклюзивное интервью у Виталия Осипова — генерального директора АО «РЭКС Моторс», ставшего дистрибьютором КGM. Все, что нужно знать о переродившейся корейской марке — в этом материале.