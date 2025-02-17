Миллион, полтора, два: сколько новых машин купят россияне в 2025 году

Некоторые сильно сидящие на оптимизме эксперты считают, что в России в этом году может быть реализовано 2 млн новых автомобилей. Взвешенные аналитики говорят, что меньше — 1,6 млн. А хлебнувшие пессимизма прогнозируют объем продаж всего в 1 млн машин. Эксперт поделился с порталом «АвтоВзгляд» своей оценкой этих ожиданий, из которых мы сделали свои выводы.

Эксперт объяснил, смогут ли россияне позволить себе больше авто, чем им разрешит ЦБ

Потенциал российского рынка новых машин в 2025 году составляет 2 млн. ед. Однако «действия по охлаждению» «стремятся сделать» этот объем вдвое меньше — 1 млн. шт. Но в итоге в нашей стране будет продано примерно 1,6 млн. авто (для примера — в 2024 году было реализовано 1,8 млн. единиц). Именно такие оценки озвучил в ходе прошедшей в середине февраля в Москве конференции ForAuto-2025 основатель компании «Мэйджор Авто» Михаил Бахтиаров.

Иными словами, видный представитель дилерского сообщества озвучил серьезный прогноз, касающийся всего российского рынка, который, быть может, выражает его личное мнение, но, вероятнее всего, отражает ожидания или чаяния значительной части представителей отрасли. Так стоит ли дилерам переживать, что в нынешнем году у них купят на 200 000 машин меньше, чем в 2024-ем? Или наши потребители «поднажмут» и «сделают кассу» на все два миллиона?

— Дилеры, ожидающие охлаждения рынка, адекватно оценивают перспективы, — считает президент «Федерации автовладельцев России» (ФАР) Сергей Канаев. — Ведь в прошлом году и самом начале нынешнего в России были резко повышены коэффициенты утилизационного сбора. При этом отечественный автопром (прежде всего — в лице АВТОВАЗа) не сможет полностью компенсировать сокращение импорта. А китайские компании, в свою очередь, сократят свое присутствие в России.

Фото globallookpress.com

— Еще один важный фактор — это курс доллара к российскому рублю. Если он останется на прежнем уровне, то спрос на машины сократится примерно на 200 000 или даже сильнее. Если же курс доллара будет выше, то автодилеров при падении продаж с 2 млн. до 1,6 млн. единиц (то есть на 400 000 или 20%) ждет своего рода выживание, что серьезно не только для российского рынка, но и для любого другого.

И тут важно, как поведет себя государство. Здесь мы находимся на пороге больших изменений, в том числе — связанных с СВО. И тут ЦБ может принять какие-то шаги, а какие-то может и правительство. Посмотрим, — комментирует ситуацию наш эксперт.

Действительно, от взвешенной политики власть предержащих зависит многое. Однако, как верно заметил собеседник портала «АвтоВзгляд», наделенные самыми широкими полномочиями государственные ведомства тоже зачастую действуют автономно. Совершенно справедливо, например, разделять действия Правительства России и Центробанка.

Напомним, что 14 февраля на очередном своем заседании, ЦБ оставил ставку рефинансирования, влияющую, в том числе, на стоимость автокредитов, на прежнем уровне — 21%. После чего глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала расширенную пресс-конференцию, в ходе которой ответила на множество вопросов.

Но ключевой из них — от чего же все-таки зависит на практике размер учетной ставки — остался открытым. Набор озвученных руководителем регулятора шаблонных формулировок, скорее, только затруднил понимание происходящих процессов.

Фото globallookpress.com

И по-прежнему у широкой аудитории сохраняется мнение, что единственный фактор влияния на ставку ЦБ в нашей стране — это Президент России Владимир Путин, который получает информацию не только от чиновников, то есть имеет возможность оценивать картину в целом, принимая во внимание, в том числе, все более сложное положение в потребительском кредитовании.

Что же касается прогнозируемых объемов автопродаж, то портал «АвтоВзгляд» сомневается, что у российских автолюбителей, свыше 70% которых ездят на машинах старше 10 лет, в 2025 году появятся шансы купить хотя бы миллион новых машин при нынешних ставках кредитования, если в денежно-кредитную политику не будет почаще вмешиваться верховная власть.