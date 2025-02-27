Пикап-хардтоп Oting Palasso получил российский ценник

Россиянам назвали цены нового пикапа Oting Palasso, который в нашу страну привезла компания Sinomach Auto. Главная особенность очередной китайской новинки заключается в том, что она уже на заводе оснащается жестким верхом, установленным над грузовым отсеком. «Палассо» комплектуется бензиновым двигателем и одной из двух коробок передач, в зависимости от чего стоимость автомобиля составит 3 999 000 или 4 339 000 рублей.

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Oting Palasso разработан на основе японского Nissan Navara. В подкапотном пространстве «китайца» установлен 218-сильный наддувный мотор Mitsubishi 4K31 объемом 2,0 л. Он дружит и с «механикой», и с «автоматом». Тяга достигает 360 Нм. Все версии пикапа получили подключаемый полный привод. Заявленный производителем расход топлива на привычную сотню километров пробега — 8,7 л.

Размеры «Палассо» — 5277х1864х1989 мм, покупатели могут рассчитывать на дорожный просвет в 215 мм. В закрытом состоянии вместилище для грузов обеспечивает 2150 л объема. В багажник проведено отопление, плюс обеспечен доступ из салона.

Ожидается, что Oting Palasso доберется до российских дилеров к концу июня. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что пикап представили в нашей стране прошлой осенью.