Пикап-хардтоп Oting Palasso получил российский ценник

Oting Palasso разработан на основе японского Nissan Navara. В подкапотном пространстве «китайца» установлен 218-сильный наддувный мотор Mitsubishi 4K31 объемом 2,0 л. Он дружит и с «механикой», и с «автоматом». Тяга достигает 360 Нм. Все версии пикапа получили подключаемый полный привод. Заявленный производителем расход топлива на привычную сотню километров пробега — 8,7 л.
Размеры «Палассо» — 5277х1864х1989 мм, покупатели могут рассчитывать на дорожный просвет в 215 мм. В закрытом состоянии вместилище для грузов обеспечивает 2150 л объема. В багажник проведено отопление, плюс обеспечен доступ из салона.
Ожидается, что Oting Palasso доберется до российских дилеров к концу июня. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что пикап представили в нашей стране прошлой осенью.