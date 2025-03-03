Автоэксперты оценили перспективы новейшей LADA Iskra

Главная автоновинка текущего года — многообещающая LADA Iskra — поступит в продажу уже через несколько месяцев. И чем ближе ее рыночная премьера, тем больше ведется разговоров. В том числе — о ее перспективах.

Наши коллеги из «Российской газеты» попросили нескольких экспертов оценить перспективы LADA Iskra. Так, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов назвал их радужными, подчеркнув, что у дебютанта, по сути, нет конкурентов, поскольку китайцы в этом сегменте не представлены. По его мнению, «Искра» заберет долю покупателей у родственных Granta и Vesta, но первая со временем уйдет в историю, так что и тут ничего критичного.

В успех LADA Iskra верит и бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» независимый автоэксперт Олег Мосеев. Он считает, что новинка будет стоить от 1,15 млн рублей (прайсы пока не объявлены), и запуск этой модели позволит отечественному автогиганту повторить отличный результат минувшего года, когда дилеры LADA реализовали 440 000 новеньких автомобилей.

— Понятно, что российская компания использовала наработки, которые были сделаны еще при альянсе Renault-Nissan. Но, тем не менее, много было переработано, в том числе с точки зрения поставщиков комплектующих. Поэтому я считаю, что выход новой модели АВТОВАЗа — это позитивная история для производителя, для рынка в целом, ну и потребителей в итоге, — сказал Мосеев.

А все подробности о LADA Iskra можно узнать из последнего выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который лежит здесь.