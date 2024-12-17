Предсерийные Iskra и новый движок для Vesta: надежды АВТОВАЗа умирают последними

АВТОВАЗ не только довольно быстро восстановил производство в 2022-ом, когда его «кинули» западные «партнеры». Концерн довольно активно совершенствует свою продукцию и обновляет модельный ряд. Портал «АвтоВзгляд» убедился в этом, посетив тольяттинский автозавод.

На что рассчитывают в Тольятти в 2025 году

Пожалуй, нет смысла объяснять, что такое АВТОВАЗ. Крупнейшее в России автомобильное производство по праву является одним из символов отечественной промышленности. Предприятие многое повидало на своем веку и прошло проверку временем, пережив смену эпох на рубеже XX-XXI столетий и пройдя немало испытаний в дальнейшем.

И хотя многие ставят под сомнение именно соответствие продукции волжан духу времени, а порой и критикуют ее качество, сложно спорить с тем фактом, что именно с тольяттинского конвейера сходят машины, по праву заслужившие звание «народных».

Сегодня АВТОВАЗ — это громадный производственный комплекс, раскинувшийся на площади свыше 600 га. Чтобы полностью его обойти, уделив внимание каждому цеху, наверное, не хватит и недели. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» смог найти пару дней, чтобы увидеть своими глазами несколько производственных площадок предприятия.

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После посещения заводоуправления (знаменитой «изоленты» в 24 этажа) нам удалось посетить металлургическое производство и вблизи познакомиться с технологией выплавки автокомпонентов из чугуна. Сегодня в Тольятти выпускают из этого материала такие важные элементы ТС, как блоки цилиндров, головки блоков, коленчатые валы, поворотные кулаки, тормозные барабаны. Местные металлурги освоили 150 видов отливок из серого и высокопрочного (легированного магнием) чугуна.

А на производстве по сборке двигателей удалось узнать, что в 2025 году должен быть налажен выпуск Niva с 8-клапанным двигателем на 90 л.с.: сейчас модели этого семейства оснащены «движками» 1,7 л мощностью 83 л.с. Также запланирована модернизация 16-клапанных моторов, которыми оснащаются Vesta и Aura.

Оба варианта получат фазовращатель, и если двигатель обычной «Весты» ВАЗ-21129 (1,6 л, 106 л.с.) усилится на 16 «лошадей», то мотор ВАЗ-21179 (1,8 литра, 122 л.с.) на топовой «Весте» и на «Ауре» дополнительно получит 13 л.с. Соответственно, мощность обычных Vesta вырастет до 122 л.с., а топовой и Aura — до 135 л.с.

На заводе утверждают, что один двигатель собирается каждые 3,5 мин., но есть и перспективы повышения темпов: мощности позволяют в кратчайшие сроки увеличить производство до 700 000 в год, а в случае необходимости — даже до 1 млн штук. Если это действительно так, то выходит, что темпы выпуска моторов способны существенно обгонять производство товарных машин. Так, в 2025-м, согласно официальным планам, с конвейера завода должны сойти 500 000 автомобилей, и это без учета возможной корректировки в сторону сокращения при неблагоприятных рыночных условиях.

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Экскурсия на АВТОВАЗ была бы, наверное, лишена смысла без посещения сборочно-кузовного производства. Ведь сложно найти что-либо более увлекательное на таком предприятии, чем процесс превращения отдельных элементов кузова в готовое изделие, которое вот-вот станет полноценным новым автомобилем. Металлические корпуса, в очертании которых угадываются будущие Granta, Niva, Vesta и Aura, через сотни метров движения по конвейеру приобретают все более узнаваемый облик.

Результат под лозунгом «Ноль дефектов» обеспечивается слаженной работой тысяч сотрудников, каждый из которых по пути следования изделия отвечает за определенную операцию (будь то установка кресел или дверцы багажника), и применением современного оборудования, включая неутомимые роботизированные системы.

Цветовое изобилие разных кузовов LADA сложно назвать поражающим воображение, но все же палитра достаточно разнообразна. И если Aura, чье производство началось в октябре, пока выпускается в двух вариантах — «пантера» (черный цвет) и «кориандр» (золотисто-коричневый), то Granta, помимо этих цветовых решений, имеет облик «ледниковый» (белый), «борнео» (темно-серый с серебряным отливом), и «платина» (серебристый).

Ежедневно с конвейера АВТОВАЗа по утверждению его официальных представителей, сходит не менее 1800 автомобилей, а каждая из трех линий выпускает примерно 1 машину в минуту. Сразу же после того, как товарная «Лада» покидает конвейер, ответственный сотрудник завода занимает в кабине водителя место, чтобы прокатиться на ней по испытательному треку, который находится прямо внутри сборочного цеха — восемь извилистых участков с разными типами покрытий и имитацией всевозможных препятствий. От находящихся вокруг рабочих трек скрыт звукопоглощающими панелями, помещение оснащено системой вентиляции. Эта практика была внедрена в 2020 году.

Фото портала АвтоВзгляд.

Отдельный интерес у корреспондента портала «АвтоВзгляд» вызвало посещение цеха, в котором уже сейчас осуществляется сборка новейшей модели предприятия — LADA Iskra. Продажи этой машины должны начаться ближе к лету 2025 года, но уже сейчас налажена сборка, в которой активно применяются роботы. Процессы пока автоматизированы на 25% (в следующем году обещают повысить до 40%, в 2026-м — примерно до 60%).

Гостям завода не показали конечный продукт, ограничившись демонстрацией отдельных элементов. Но уточнили, что кузов «Искры» будет исполняться исключительно из российского металла в трех вариантах — универсал, седан и универсал-кросс. Впрочем, по неофициальным данным, первые экземпляры модели, собранные в тестовом режиме, частично закамуфлированные, постепенно заполняют площадку перед предприятием.

И хочется верить, что руководству АВТОВАЗа в дальнейшем удастся не только поддерживать приемлемое качество продукции и запускать в серию новые модели, но также соблюсти баланс между экономической выгодой концерна и покупательской способностью отечественных потребителей. А для них крайне важны и вопросы качества, и уровень актуальных цен на «Гранты», «Нивы», «Весты» и даже «Ауры».