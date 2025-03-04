Эксперт предположил, когда Toyota вернется в РФ и сколько ее авто будут стоить

На днях стало известно, что в феврале представители штаб-квартиры Toyota провели встречу с российскими дилерами, в ходе которой, помимо прочего, пообещали, что марка возобновит в полной мере деятельность в нашей стране, как только это станет возможно. Фанатов японского бренда такая новость порадовала, а эксперты на скорое возвращение «Тойоты» не надеются.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что в нашей стране у Toyota довольно много поклонников, которые будут отдавать предпочтения этой марке, несмотря на старания китайцев. Другой вопрос — цена автомобилей. По словам эксперта, за «официальные» машины попросят не меньше, чем сейчас — за «серые». А то и больше.

Что же касается сроков возвращения, то Иванов не думает, что это возможно раньше, чем через 2-3 года. Причем — при самых благоприятных геополитических раскладах. Того же мнения придерживается генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он подчеркнул, что сначала власти «недружественных» стран должны отметить ряд ограничений и санкций. И только после этого можно будет говорить о «камбэках» сбежавших автобрендов.

— В случае принятия решения о начале возвращения зарубежных марок в РФ потребуется примерно 1 год, чтобы реально запустить продажи. А с учетом текущей ситуации в авторитейле, когда доходность дилеров ниже минимально допустимых уровней, то возможно, что и более длительный срок, — говорит эксперт.

В свою очередь, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич считает, что вернувшейся Toyota будет крайне непросто в России. Поскольку в массовом сегменте, в отличие от премиального, за последние годы ощутимо выросла конкуренция, и японцам придется заново отвоевывать свою долю рынка — как у китайцев, так и других «возвращенцев», которые тоже приложат максимум усилий, чтобы наверстать упущенное.