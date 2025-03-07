С надеждой на лучшее: почему россияне перестали покупать китайские автомобили

Скидки, акции, рекламные кампании и щедрые дисконтные программы россиян не впечатлили: в автосалонах рассказывают, что продажи встали, а клиенты не хотят даже заходить в дилерские центры. С чем связан такой нетривиальный маневр российского автомобилиста? Почему еще вчера желанные машины внезапно стали не интересны? И кто сделается виновником обрушения продаж на отечественном рынке? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Новый 2025 год российские автомобильные дилеры начали с чудовищного стока: по заявлению Светланы Виноградовой, босса всея «Рольф», на складах скопилось около 600 000 машин. На четыре месяца хватит! Продажи с января шли ни шатко ни валко, а потом и вовсе показали спад на четверть: АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса) тут же заявила, что позитивные или нейтральные прогнозы кончились, остались только негативные.

Обнищали в один день покупатели? Наконец-то оценили все достоинства электробуса? Решили ходить пешком или ездить на велосипеде? Ранняя весна стимулирует к прогулкам, конечно, но она еще толком не началась — на улице дождь, а кое-где даже лежит снег.

На самом деле произошло наложение сразу нескольких экономических факторов на один временной промежуток: высокая ставка рефинансирования, что не только взвинтила цены на кредит, но и окрасила новыми красками депозитный счет, утилизационный сбор снова подрос, перекрыв даже электрические лазейки.

Фото: globallookpress.com

Это было и в прошлом году, скажете. Но тогда помогал «отложенный спрос», который к ноябрю иссяк. А тут и еще один, информационный фактор подоспел — тот, что окончательно остановил продажи. Даже параллельного импорта.

В одном дилерском центре порталу «АвтоВзгляд» рассказали, что редкий покупатель относится к продукции китайского автопрома с меньшим скепсисом, чем вчера. Основной поток раз таки напротив, ведь «скоро корейцев подвезут». На «серые» машины спрос тоже спал, ведь «скоро официальные подъедут». Кредитов, напомним, скорее, нет, да и те немногочисленные запросы, что удается сформировать, банки частенько отклоняют. «Заградительный процент» во всей красе.

Дилеры, конечно, смотрят на происходящее со слезами на глазах: они-то прекрасно знают, что «скоро» не подъедут, не меньше года ждать реальных продаж и, как следствие, заработка, а вот стоящий на парковках «китайский сток» превращается из инструмента получения прибыли в убытки. Причем с каждым днем все быстрее и агрессивнее.

Вот и встает вопрос: а доживут ли российские дилеры до очередного перекрестка? Перечитайте последние высказывания больших дилерских боссов именно с этой точки зрения — тогда и ситуация, и полемика станут понятнее.