Путь самурая: эксперты рассказали, как и когда Toyota и Mitsubishi вернутся в РФ

Японские автопроизводители спят и видят, как бы им поскорее вернутся на российский рынок, уверены эксперты. И хотя пока не пришло время для официального камбэка, но аналитики уверены, что это просто вопрос времени. А пока, по их мнению, с которым ознакомился портал «АвтоВзгляд», стоит ждать увеличения неофициальных поставок машин из Страны восходящего солнца.

Так, скажем, Toyota, по неофициальным данным, недавно якобы организовала вип-сбор для ряда некогда работавших с ней отечественных автодилеров, в ходе которого представители бренда, извинившись за уход с нашего рынка, дали понять, что планируют вернуться при первой удобной возможности. При этом с российских гостей (группе из нескольких десятков человек оплатили полет в бизнес-класс в ОАЕ проживание в респектабельном отеле) взяли подписку о неразглашении подробностей мероприятия.

И хотя эта информация не подтверждена, но выглядит весьма правдоподобно. Тем более, что в прошлом году похожую встречу в Японии, по некоторым сведениям, организовала своим бывшим дилерам Mitsubishi. А учитывая текущее развитие событий в мировой политике, есть вероятность, что санкционный режим, действующий против России, будет в скором времени заметно ослаблен, и работать на российском рынке станет гораздо проще. Вот японцы и засуетились...

Но что конкретно нам сегодня ждать от них? В каких, так сказать, масштабах они вернутся? И можно ли рассчитывать, что скоро по нашим дорогам в массовом порядке опять «забегают» новенькие «Тойоты» и «Митсубиши»?

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— Потепление российско-японских отношений, включая экономическую плоскость, сейчас зависит от внешнеполитической линии США, уверен главный научный сотрудник Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов. — Японские политики и бизнесмены находится в очень сложном положении. Есть растерянность из-за резкого разворота американской внешней политики, которым руководят Дональд Трамп и его команда. И в Токио дают понять, что уважают линию Вашингтона, хотя пока следуют в русле антироссийской политики прежней администрации Белого дома...

Так, японцы недавно предприняли в отношении РФ новые недружественные шаги, на которые Москва ответила запретом на въезд девяти влиятельных «самураев», в числе которых глава их МИДа. И до разрешения всей сложившейся ситуации пока еще далеко, замечает эксперт. Японские власти и масс-медиа настроены жестко антироссийски. Тщательно продвигается нарратив о том, что СВО может побудить к подобным шагам Китай в отношении Тайваня, что создаст угрозу уже в Тихоокеанском регионе.

— Однако учитывая менталитет островитян, можно предположить, что они, как обычно в сложных ситуациях, будут пытаться отыскать некую «золотую середину». Бизнес, вне всяких сомнений, хочет вернуться в Россию. Да и уходить из РФ после начала украинского конфликта большинство японских компаний не торопились. Уходили неохотно

И в этой связи я не удивлен сообщениям об интересе к России Toyota и Mitsubishi, покинувшие наш рынок вынужденно, под политическим давлением. Другой вопрос — как они будут работать. Официальное их присутствие в нашей стране пока немыслимо, — уверен собеседник портала «АвтоВзгляд».

И с ним соглашается директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, так же считающий, что формального возвращения японцев пока ждать не приходится.

Во всяком случае, в «инвестиционном» режиме не придет никто, пока не будут отменены санкции, уверен он. Однако и Toyota, и Mitsubishi, как и любые другие зарубежные концерны, ушедшие из России, в условиях смены курса США вполне могут нарастить поставки по параллельному импорту. Причем настолько, что даже вступят в жесткую конкуренцию с китайскими компаниями, считает г-н Остапкович.

Иными словами, дыма не бывает без огня. И японские автоконцерны, вероятнее всего, действительно очень даже нацелены на возвращение на российский рынок. Если оно не произойдет в ближайшее время официально, то в любом случае слабо верится, что те же Toyota и Mitsubishi упустят возможность увеличить поставки своих изделий в нашу страну неофициально.

Нельзя забывать, что время — деньги, и любой бизнес всегда помнит об этом. Руководствуясь, этим простым правилом, даже неспешные, взвешенные японцы, скорее всего, постараются нагнать обошедших их на российском направлении конкурентов из КНР, а затем опередить американских, европейских и, по возможности, корейских. Все-таки мировой автопром переживает нынче не самый успешный период в своей истории, а Россия может стать для него в некотором смысле палочкой-выручалочкой.