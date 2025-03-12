Первые LADA Vesta с новой 6-ступенчатой «механикой» уже передали покупателям

АВТОВАЗ дал старт продажам LADA Vesta с 6-ступенчатой «механикой» от «восточного партнера» на прошлой неделе, 4 марта. И как выяснилось, первые покупатели новой модификации флагманской модели уже забрали свои свеженькие автомобили из дилерских шоу-румов.

О том, что дилеры начали выдавать машины покупателям, сообщили наши коллеги из «Российской газеты», сославшись на представителей петербуржской сети «Прагматика». Ее коммерческий директор Александр Шапринский предположил, что LADA Vesta с 6-ступенчатой «механикой» займет около 50% продаж от всех «Вест» с 1,8-литровым мотором.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, новая трансмиссия предлагается только в старших комплектациях LADA Vesta, которые называются Enjoy и Techno. Седан доступен по цене от 1 796 000 рублей, четырехдверка в исполнении Cross — от 1 914 000, обычный универсал — от 1 926 000, «внедорожный» — от 2 034 000 целковых. Если сравнить эти ценники со стоимостью аналогичных двухпедальных «Вест», то машины с вариатором всего на 5000 рублей дороже.

Напомним, что шестискоростная «механика» от «восточного партнера» агрегатируется только с 1,8-литровым двигателем Evo на 122 л.с. Новая модификация является самой динамичной. Так, седан с этой связкой разгоняется до 189 км/ч, а чтобы набрать первую сотню, ему требуется 10,6 секунды. Средний расход топлива при этом у такой версии чуточку ниже, чем у «вариаторной»: 7,5 против 7,7 л на 100 км.