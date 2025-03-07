Как Vesta, только лучше: тест-драйв кроссовера Jetour X50

Самый компактный в линейке китайской марки кроссовер вышел на российский рынок еще в конце прошлого года. Jetour X50 — далеко не откровение, однако внимания достоин как минимум из-за схожей с LADA Vesta цены и конкурентных амбиций, метящих на поляну мегапопулярных Belgee X50, Chery Tiggo 4 и Сhangan CS35.

О конкурентных притязаниях малыша от Jetour гадать не приходится. На отечественном рынке это уже второй после Belgee кроссовер с индексом Х50. При этом нижняя кромка ценника претендента забирается в святая святых — на оберегаемую грозным утильсбором ценовую поляну тольяттинских автопроизводителей. Иначе говоря, базовый Jetour X50 на «механике» с атмосферным 113-сильным мотором стоит дешевле 2 млн рублей. Подобно универсалу LADA Vesta SW Cross.

«Китаец» в своей наиболее бюджетной модификации щеголяет «семнадцатыми» легкосплавными колесами, задней многорычажной подвеской (не какой-нибудь там балкой), базой в 2601 мм и клиренсом в 186 мм. А среди его полезных «вкусняшек» гордо выступают кожаный салон, парктроники с видеокамерами, исчерпывающе полный «теплый» пакет, бесключевой доступ, круиз-контроль и беспроводной протокол коммутации смартфона через Android Auto и Apple Carplay. И это, повторимся, уже в базе.

Отсюда и повышенный интерес к новинке, корни которой не стоит искать в «родственных» моделях материнского гиганта Сhery. С Tiggo 4 новоявленный Jetour Х50 роднят разве что силовые агрегаты, тогда как эта модель представляет собой по нынешним бойким временам уже довольно возрастной компакт-кросс Soueast DX5.

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Китайского производителя Soueast, практиковавшего в Поднебесной выпуск лицензионных моделей Mitsubishi, вошедшая во вкус Chery проглотила только в прошлом году. И уже сегодня перед нами кроссовер образца 2019 года, но с немного перелицованной внешностью, новым и без дураков довольно добротным, если бы не маркие цвета кожи, салоном и уже известными и достаточно неплохо себя зарекомендовавшими силовыми установками от Chery.

Да, внешне без особых изысков. Отчасти вызывающая — в стиле морских чудовищ — радиаторная решетка одна экстерьер всей машины, что называется, не вывозит. В целом внешность ровная, в меру модная, но, как принято теперь говорить, не запоминающаяся. Отрадно, что китайцы не стали эксплуатировать глушитель с двумя выхлопными патрубками. Ведь какой лютый двойной выхлоп можно было бы «нарисовать» на корме с лжедиффузором посередине! Но нет, трубки выхлопа деликатно смотрят вниз под скромным задним бампером. Воистину скромность украшает.

Нам досталась машина в топовой версии по цене порядка 2,4 млн рублей. А посему кататься пришлось на не самых комфортных здоровенных 18-х колесах под бдительное пиликанье электронных поборников безопасности. Зато под капотом тут уже 147-сильный турбомотор и «робот» 6DCT с функцией ручного переключения передач.

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Городская езда по идеальным дорогам ярких эмоций не вызвала: динамика умеренная — 11,1 секунды до сотни, тандем двигатель-трансмиссия послушно выполняет команды, подаваемые педалью газа. В режиме Normal кроссовер кажется даже отчасти борзым. В «Спорте», правда, пытается сойти с ума резкими скачками и рывковой реакцией на педаль. Словно сотка спирта на голодный желудок.

Зато в ECO, если не нужно никого обгонять, полная благодать. Непонятно осталось лишь то, почему борткомпьютер по умолчанию всегда возвращает настройку ECO после перезапуска автомобиля. Неудобно, ведь переключатель режимов не имеет физической кнопки, он зашит в медиасистеме и переключается как минимум двумя снайперскими свайпами.

Трассы небольшой кроссовер не боится. Держит дорогу четко, подруливания не требует. Для обгона лучше использовать ручной режим коробки, в ECO машина набирает не слишком уверенно. Маневры проходят без особого вкуса, руль в меру информативный — стандартный. Машина его неплохо слушается, и даже при переборе скорости в поворотах предъявить кроссоверу особенно нечего. Крены на удивление минимизированы, передок, спасибо резине, с траектории не сносит. Зад наружу не выбрасывает, благодарить за что, наверное, следует заднюю многорычажку. Все четко.

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Зато в режимах Normal и особенно Sport реакции на педаль особенно резкие и нервные. Смягчить бы. Даже в ECO, скажем, при парковке машина иной раз может с места резко прыгнуть вперед или назад. Нужно привыкать.

Несмотря на полностью независимый характер подвески неровности Jetour X50 иной раз переваривает с трудом. Нет, он бойко и с веселым грохотом проскакивает над дорожным браком, не успевая артикулировать здоровенными и явно тяжелыми для него колесами. Настройки подвески гораздо больше подходят для езды на средней и низкой скорости даже по сильно иссеченной неровностями дороге. Словом, показалось жестковато, как почти на любом другом «китайце» сопоставимых габаритов и класса.

Комфорт в салоне хорошо осязаем. Материалы отделки выглядят богато. Однако белые кожаные вставки не слишком практичны. Все швы и стежки идеально ровные, ничего не скрепит и не трещит даже на дорожных дефектах. Сзади места хватает высоким пассажирам, причем и в ногах, и над головой. Регулировок у заднего дивана нет, но это не мешает нормально устроиться, тем более что есть персональный подогрев кресел и зарядка для гаджетов.

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Спереди тоже устроитесь без проблем. Хотя индивидуальные анатомические особенности иногда преподносят дикие казусы. У меня почему-то за рулем ныла правая коленка. Связано ли это с эргономикой посадки за рулем, сказать не берусь. Регулировки кресла водителя обеспечивает последнему достаточно широкий диапазон. К тому же руль регулируется в двух плоскостях.

Общение с автомобильной электроникой прошло без особых приключений. Даже бесключевой доступ в машину срабатывал практически идеально, учитывая сырую и морозную одновременно погоду. Да, интерфейс мультимедиа загружается дольше ожидаемых нескольких секунд. А пока Android Auto подключит смартфон с уже установленной в навигации точкой маршрута, вы успеете пристегнуться, отрегулировать посадку, зеркала, разложить перед собой нужные в дороге мелочи, подключить зарядный провод, если ваша трубка не умеет заряжаться по беспроводному алгоритму. Ну, вы поняли, не быстрая штука. Зато работает надежно, телефон ни разу не «отваливался» от автомобиля.

Лишь несколько нюансов не позволяют назвать местную эргономику идеальной. Не хватает физических кнопок. Включить обогрев руля — лезь в планшет мультимедиа, обогрев сидений — лезь туда же. О переключении режимов движения уже упоминалось. И часть вопросов следует адресовать алгоритму работы климатической системы.

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По сути, это простая, но управляемая электроникой печка с кондеем без пресетов выбора точной температуры: теплее/холоднее, обдув сильнее/медленнее, три направления обдува и все. Для управления ею даже создали отдельную сенсорную панельку по центру. Однако направление обдува в ходе эксплуатации иногда самопроизвольно меняется. И закономерности в этих протуберанцах выявить не удалось.

Несколько слов о грузовых талантах, и можно подводить итоги. Разрезная — 40/60 — спинка заднего дивана складывается вперед довольно плотно, что все равно не дает ровного пола. Между относительно небольшим багажником и салоном остается заметная ступенька. Пол, под которым прячется докатка, можно установить на разной высоте, используя подпол для хознужд. Удобно. Ну а электропривода пятой двери не положено. Все же бюджетник.

В итоге мы имеем относительно недорогой и без сомнений по нынешним меркам добротный автомобиль, способный побороться за тех, кто пока еще не готов предаться в объятия LADA. А исчерпывающее количество опций даже в не самой топовой версии Elite за 2 290 000 рублей удовлетворит и весьма взыскательного покупателя.

В любом случае за эти деньги вы получите довольно шустрый и современный кроссовер с полным набором сопутствующих и вспомогательных систем. Да, не супердрайверский и роскошный, но краснеть за несовершенства Jetour X50 перед коллегами или соседями по потоку точно не придется...