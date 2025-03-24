LADA Largus выходит на российский рынок в новой комплектации Comfort

Запуск LADA Largus в исполнении Comfort анонсировали еще в сентябре прошлого года, и вот он выходит на рынок. Важно оговориться, что о старте продаж «комфортной» модели АВТОВАЗ пока официально не объявлял, но эта версия уже появилась в прайс-листах.

Как сообщает портал «Автоновости дня», обнаруживший новую версию в списке, Largus Comfort стоит на 5000 рублей дороже своего предшественника Classic Plus: за него попросили 1 710 000 рублей вместо 1 705 000.

Comfort предлагается с 90-сильным мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Это исполнение богаче Classic Plus: стальные колесные диски вместо легкосплавных, натяжная полка багажника (только в пятиместной версии), водительское кресло регулируется по высоте и есть подогрев передних сидений. Мультимедийную систему автомобилисты, впрочем, так и не дождались: она доступна только в топовой версии Enjoy (1 915 000 рублей).

Largus называют самой практичной моделью LADA и единственным по-настоящему семейным автомобилем российского производства. Благодаря своей надежности, удобству и неприхотливости она пользуется огромной популярностью у водителей. Хотя судьба у нее непростая: производство «Ларгуса» закрывали из-за дефицита комплектующих, переносили из Тольятти в Ижевск, сокращали количество доступных версий. А потому хочется просто пожелать новой комплектации успехов на рынке и отличных продаж.