Разнорабочий или подкаблучник: тест-драйв нового LADA Largus

Разворачиваем обертку

Да и внутри — это уже совершенно другой автомобиль. Здесь ко всему, к чему не прикоснись, можно добавлять приставку «new»: руль, сиденья с боковой поддержкой, торпедо, зеркала, щиток приборов, появилась мультимедийная система… Добавил производитель и зимние опции в виде обогрева руля и задних сидений, а также появился обогрев лобового стекла (да-да, греется все стекло, а не только зона парковки «дворников»). А передние кресла «отапливались» и раньше.

Сидеть в автомобиле стало намного комфортнее, в сравнении с дореформенной версией «Ларгуса». И удобно, и нарядно. Но не покидает странное чувство, будто б я уже бывал в таких «интерьерах»… Ну, конечно! Это же Renault. Производитель не стал отпираться, признав, что и впрямь «согрешил» с «французом», потому и видим в новом Largus такую знакомую переднюю панель. И это, на самом деле очень правильное и элегантное решение, поскольку и выглядит более, чем современно и достойно, да и в производстве, за счет массовости, недорого.

А ведь сделать так, чтобы обновленная модель автомобиля не подскочила в цене относительно предшественника — ой как непросто. Но автовазовцы справились с этой задачей. Новый Largus в базовой комплектации стоит всего на 22 000 рублей дороже прежнего (цена стартовала от 668 900 рублей), при этом стоковая комплектация стала на семь позиций богаче. А именно: появился центральный замок с ключом-«выкидушкой»; существенно улучшена шумоизоляция; в боковых зеркалах отныне есть повторители поворотов; обзавелся Largus бортовым компьютером с датчиком температуры, информация с которого выводится на новую приборную панель.

А еще тут установлены по-настоящему комфортные сиденья с боковой поддержкой; а также теперь есть дневные ходовые огни и функция автоматического выключения света фар. Кроме того, за дополнительные 27 000 рублей эти две комплектации можно оснастить третьим рядом сидений.