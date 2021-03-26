Разнорабочий или подкаблучник: тест-драйв нового LADA Largus

Обновилась LADA Largus по всем фронтам: внешний облик автомобиля получил фирменный Х-дизайн, кардинальным образом переработано внутреннее пространство машины, а также в линейке появился новый 8-клапанный двигатель. Делимся живыми впечатлениями о новинке.
С лица воду не пить…
Прекрасно понимаю, что вопрос дизайна — это чистой воды вкусовщина. Кому-то нравятся стройные блондинки, кто-то без ума от в меру упитанных брюнеток… И с автомобилями то же самое. Не претендую на экспертное мнение в последней инстанции, но по мне от облика предыдущего Largus веяло тоской и беспробудным унынием. Конечно, для матерого трудяги иметь внешность фотомодели совершенно не обязательно, а потому невыразительность «фэйса» вполне простительна.
Однако новый облик автомобиля меня приятно удивил. Он стал не только выразительнее, но и благороднее. Ушла угловатость форм, появились стильные хромированные элементы, да и в целом автомобиль будто бы получил законченный вид. Даже в цельнометаллическом исполнении «Ларгус» больше не похож на авто из службы доставки. А уж пассажирские версии и подавно. В общем, как по мне — внешне Largus превратился в абсолютно семейный автомобиль, без малейшего намека на его тяжелые трудовые будни.
Разворачиваем обертку
Да и внутри — это уже совершенно другой автомобиль. Здесь ко всему, к чему не прикоснись, можно добавлять приставку «new»: руль, сиденья с боковой поддержкой, торпедо, зеркала, щиток приборов, появилась мультимедийная система… Добавил производитель и зимние опции в виде обогрева руля и задних сидений, а также появился обогрев лобового стекла (да-да, греется все стекло, а не только зона парковки «дворников»). А передние кресла «отапливались» и раньше.
Сидеть в автомобиле стало намного комфортнее, в сравнении с дореформенной версией «Ларгуса». И удобно, и нарядно. Но не покидает странное чувство, будто б я уже бывал в таких «интерьерах»… Ну, конечно! Это же Renault. Производитель не стал отпираться, признав, что и впрямь «согрешил» с «французом», потому и видим в новом Largus такую знакомую переднюю панель. И это, на самом деле очень правильное и элегантное решение, поскольку и выглядит более, чем современно и достойно, да и в производстве, за счет массовости, недорого.
А ведь сделать так, чтобы обновленная модель автомобиля не подскочила в цене относительно предшественника — ой как непросто. Но автовазовцы справились с этой задачей. Новый Largus в базовой комплектации стоит всего на 22 000 рублей дороже прежнего (цена стартовала от 668 900 рублей), при этом стоковая комплектация стала на семь позиций богаче. А именно: появился центральный замок с ключом-«выкидушкой»; существенно улучшена шумоизоляция; в боковых зеркалах отныне есть повторители поворотов; обзавелся Largus бортовым компьютером с датчиком температуры, информация с которого выводится на новую приборную панель.
А еще тут установлены по-настоящему комфортные сиденья с боковой поддержкой; а также теперь есть дневные ходовые огни и функция автоматического выключения света фар. Кроме того, за дополнительные 27 000 рублей эти две комплектации можно оснастить третьим рядом сидений.
Вместо сердца 8-клапанный мотор
Но, пожалуй, самая интересное обновление в LADA Largus — это переработка 8-клапанного мотора, который после модернизации прибавил 3 «лошадки» и стал выдавать 90 «кобыл». В общей сумме ДВС получил более 20 новых деталей: облегченные распределительный и коленчатый валы, шатуны, поршни, клапаны… А еще инженеры изменили головку блока цилиндров и клапанную крышку, улучшив при этом систему вентиляции картерных газов.
Не сказать, что все эти доработки в разы повысили мощность и крутящий момент. Скромную прибавку в 3 лошадиные силы едва ли можно ощутить даже опытному драйверу. Как и подросший на такую же цифру крутящий момент (теперь он составляет 143 Нм, вместо прежних 140 Нм). Но вместе с тем 8-клапанный мотор стал совершенно другим. По обещаниям производителя, 80% момента доступны при 1000 об/мин. Проверим, так ли это.
Тест обновленной LADA Largus проходил в Геленджике и его окрестностях. Тут гористая местность, как раз в таких условиях можно в полной мере оценить потенциал силовой установки. С первой передачи пустая машина уверенно рвет с места. И судя по напористости — загрузи ее по самый «небалуйся», ехать будет ничуть не хуже. Переходим на вторую, и на малом газу едем в затяжной подъем. Ни клапаны, ни пальцы не стучат, умоляя перейти на первую.
Посмотрим, что ты скажешь на газ в пол? Моментальный отклик на открытие дросселя: машина начинает стремительное ускорение, будто под капотом не бензиновый, а дизельный двигатель. При этом вторая передача настолько длинная, что ей реально можно пользоваться в диапазоне от 0 до 70 км/ч, не уводя тахометр в красную зону.
Городской житель
Есть ли смысл вообще рассматривать Largus с более мощным, но менее тяговитым на низах мотором? Сложно дать однозначный ответ. И вот почему: 90-сильный мотор просто изумителен для города, потому как даже в пробке он позволяет уверенно трогаться со второй передачи. Но на загородной трассе после того, как стрелка спидометра переваливает за 90 км/ч, резвость машины куда-то улетучивается и, к примеру, обогнать играючи длинномер, увы, не получается ни на 4-й, ни на 5 передаче. Впрочем, к ранним ускорениям с «низов» привыкать долго не придется.
Largus частенько называют народным автомобилем для рабочего класса. Ну а что? Демократичная цена, хорошая вместительность, как грузовой, так и пассажирской версий, доступность запчастей и сервиса, сумасшедшая ликвидность на вторичном рынке… Обновленная же вариация автомобиля позволяет забыть о его рабоче-крестьянском прошлом, поскольку сочетание внешнего вида, новых опций и эргономики салона вывело эту модель на качественно новый уровень.