АВТОВАЗ подвел итоги продаж автомобилей LADA в первом квартале 2025 года

В общей сложности за первый квартал текущего года россияне приобрели 76 217 машин с шильдиком Волжского автозавода. За тот же период авторынок страны просел на четверть, но «Лада» сумела добиться более позитивной динамики реализации, нарастив свою долю до 28,7%.
Самой популярной моделью из Тольятти остается Granta. В марте ее выбрали на 22,5% больше покупателей, чем месяцем ранее. В результате своих владельцев нашли 11 767 автомобилей.
Флагманская Vesta разошлась тиражом в 7111 штук, также россиянам приглянулись 1947 пассажирских Largus. Еще 918 автомобилей этой модели реализовали в виде фургонов.