АВТОВАЗ подвел итоги продаж автомобилей LADA в первом квартале 2025 года

За первый месяц весны в нашей стране раскупили 28 699 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA. Такие цифры на 7,4% лучше результатов февраля, но по сравнению с прошлым годом продажи просели на треть.

В феврале дела автогиганта шли хуже, чем в марте

В общей сложности за первый квартал текущего года россияне приобрели 76 217 машин с шильдиком Волжского автозавода. За тот же период авторынок страны просел на четверть, но «Лада» сумела добиться более позитивной динамики реализации, нарастив свою долю до 28,7%.

Самой популярной моделью из Тольятти остается Granta. В марте ее выбрали на 22,5% больше покупателей, чем месяцем ранее. В результате своих владельцев нашли 11 767 автомобилей.

Флагманская Vesta разошлась тиражом в 7111 штук, также россиянам приглянулись 1947 пассажирских Largus. Еще 918 автомобилей этой модели реализовали в виде фургонов.