Ожидаемо: ключевая ставка ЦБ в 21% годовых добивает автобизнес России

На очередном заседании Совета директоров Банка России, состоявшимся 21 марта, было принято решение не менять ставку рефинансирования: она осталась на уровне 21% годовых. Мотивы финансистов просты: жесткие денежно-кредитные рамки привели к резкому снижению кредитования и росту депозитов, что регулятор считает наиболее важными показателями в текущих условиях. О том, как это скажется на состоянии отечественного автобизнеса — на портале «АвтоВзгляд».

Несмотря на сквозящую безнадегу в бизнес-сообществе и многочисленные и разнообразные посылы из самых разных отраслей экономики, ведомство г-жи Набиуллиной осталось непреклонно: текущая ключевая ставка останется неизменной как минимум до 25 апреля 2025 года, когда состоится следующее заседание ЦБ. Чем это обернется для простого российского автолюбителя, автодилеров и СТО?

Ответ очевиден: купить машину в кредит и в лизинг (читай — привлечь заемные средства) будет все так же дорого. Следовательно, обвал автопродаж, который уже в феврале поразил своими темпами, будет продолжаться, а торговцам останется только затягивать ремни. Россияне, ничтоже сумняшеся, предпочтут остаться «при своих», инвестируя в имеющиеся автомобили, или выгребая «годные остатки» с «пропылесошенного» вдоль и поперек рынка «вторсырья». Да, количество сделок на «вторичке», скорее всего, даже вырастет, хотя и не факт, а вот новые машины выберут еще меньше покупателей. А денежки — на депозит. Прощайте, дилеры! Увидимся в лучшем мире!

Строгость регулятора с высокой долей вероятности ускорит исход из страны некоторых китайских брендов, которые, судя по слухам из кулуаров, завезли в 2025 году слишком много новых ТС, невзирая на крайне пессимистичные прогнозы экспертов. А ведь машины 2023 года выпуска все еще стоят в автосалонах! Зачем столько новых?

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На этот вопрос ответ может быть только один: «поднебесные» автозаводы требуют от своих экспортных подразделений наращивать продажи, а те просто понадеялись на чудо. Которого не произошло: даже беспрецедентные скидки и акции не дали прироста и даже увеличения трафика. Дальше — билет только в один конец, причем, судя по всему, весьма оперативный. ЦБ делает все возможное для могучего роста отложенного спроса и расчистки рынка. Понять бы, для кого?

Получат свою долю боли и российские автозаводы, так же оставшись с забитыми складами готовой продукции, а не с долгожданными доходами на счетах. Государство, конечно, будет закупать по любой цене, а вот частные продажи точно встанут: в кредит не взять, а за наличные уже все, кто хотел, купил.

Третьего — не дано. В итоге крошечные продажи, остановки конвейеров или соизмерение своих «хотелок» с реальными возможностями покупателями российских автомобилей. В последнее, честно говоря, не очень верится: гораздо выше вероятность очередного похода за бюджетными дотациями.

Кто выиграет от такого решения ЦБ? Пожалуй, банки и станции технического обслуживания, очередь на услуги которых лишь удлинится: ремонтировать и восстанавливать сегодня выгодно абсолютно любой автомобиль, у которого нет проблем по юридической части. И кузова, и КП, и моторы теперь выгодно чинить, поскольку цены на подержанные авто будут только расти.

Прогноз неутешительный, но, увы, ожидаемый: «оттепель» начнется разве что в третьем квартале, о чем, впрочем, было сказано еще на ежегодной конференции «Ассоциации европейского бизнеса» в самом начале года. Уже тогда, в январе, эксперты знали «график работы» Центробанка? Или график выхода на российский рынок «нужных» импортеров?