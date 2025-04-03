В России продали 100 000 машин китайского бренда Exeed

В начале весны текущего года в России для премиальной «поднебесной» марки Exeed произошло знаковое событие. Автопроизводитель реализовал в нашей стране 100-тысячную машину. Ей стало флагманское кросс-купе RX в комплектации Flagship.

Паркетник Exeed RX в исполнении Flagship оснащается двухлитровым турбомотором TGDI, выдающим 249 л.с. Переключением передач заведует «автомат» на 8 ступеней, выпущенный Aisin. Водитель может рассчитывать на полный привод от ZF и семь режимов движения, включая особые настройки при езде по песку, снегу и на бездорожье.

Помимо всего прочего, юбилейный «китаец» получил уникальный для линейки бренда комплекс автоматической парковки с встроенным ассистентом реверса. Электроника способна запомнить траекторию машины и при необходимости возвращает ее в исходное положение.

А подробнее о кроссовере Exeed RX портал «АвтоВзгляд», испытывавший автомобиль в ходе длительного тест-драйва, рассказывал здесь.