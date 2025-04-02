Суперскидки и торг уместен: что будет с ценами на автомобили в ближайшие месяцы

Ситуация на российском автомобильном рынке лучше всего описывается словом «коллапс»: продажи встали, дилеры массово готовятся к банкротствам, заводские парковки забиты готовой продукцией, а клиент, тот самый, ради которого все и задумывалось, в салон идти отказывается. Почему? У него в нет ни денег, ни желания. Поэтому тот, у кого и первое, и второе в наличии, сегодня может получить очень интересное предложение. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Чем дальше в лес — тем больше дров. Сегодня в роскошных шоурумах отечественных ДЦ царят уныние и пустота, а каждый бренно шатающийся между рядами выставленных авто зритель вызывают давно невиданную бурю эмоций у продавцов. Люди, которые в 2022 году продавали коврики по 300 000, а, например, антикор — за 500 000 рублей, готовятся повесить замок на двери. И готовы продавать машины не просто «в ноль», а буквально себе в убыток.

Вот вам пример из последнего: дилерский центр Exeed, новенький с иголочки VX, который, согласно брошюре, стоит 5 500 000 рублей. Но готовы отдать за 4 400 000 уже в момент вытирания обуви о коврик на входе. Дальше — больше: машины не продаются вообще, деньги в них заморожены немалые, а каждый день простоя — десятки тысяч рублей чистых убытков.

Поэтому клиент, который еще не успел проявить интерес, получает весьма привлекательное предложение — скидка более миллиона рублей. Есть машина, чтобы сдать в trade-in? Готовы взять кредит, чтобы банку тоже был чем поживиться и поделиться с дилером? Еще скидка! Нехитрым образом дошло до крамольного, по сути, предложения: «ключ в ключ» на подержанный, но еще бодрый японский внедорожник. Что это, если не полная «безнадега» автокупцов?

Фото портала АвтоВзгляд.

И день ото дня ситуация для них лишь усугубляется: машины начинают скидывать буквально за бесценок, не обращая уже никакого внимания на «остракизм» со стороны дистрибутора: быть бы живу, а «дистриб» и новый найдется.

Сколько еще продлится аттракцион невиданной щедрости, когда клиент с деньгами будет предлагать дилеру самые жестокие условия, а дилер — на них соглашаться?

Апрель и май — точно, поскольку снижение ключевой ставки сразу на несколько пунктов ничего не изменит: все, что выше 15% для дилера плохо. А ЦБ сходу ни пять, ни семь пунктов не даст, так что апрельский «слет» и «майский» — мимо, да и вероятность, что ведомство Эльвиры Набиуллиной сменит гнев на милость, весьма низка. Разве что к лету.

Вывод прост: если есть живые деньги и живая потребность в новом автомобиле — идите и торгуйтесь, притом отчаянно и в лучших традициях американских шоу. Сейчас и 30%, и, как показывает практика, 40% дадут, лишь бы заключить сделку. Уж слишком высока вероятность банкротства, а деньги все заморожены на парковке и ржавеют. В прямом смысле слова.