В России за первую половину апреля изменились цены машин шести брендов

С 1 по 15 апреля полдюжины автомобильных марок переписали ценники в нашей стране. Прайсы пересмотрели Chery, Dongfeng, Exeed, а также BAIC, Sollers и Solaris.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на результаты мониторинга ресурса «Цена Авто». За указанный период в цене прибавил только кросс-хетчбэк Solaris KRX в комплектации Prestige. Ее оценили в 2 466 000 рублей, что на 18 тыс. «целковых» дороже, чем прежде.

Стоимость дизельных версий Base и Comfort пикапа Sollers ST6 достигла отметок 2 680 000 и 2 780 000 рублей. А это минус 50 тыс. «деревянных» в каждом случае. Еще на сотку опустилась цена кроссовера Exeed RX в исполнении Premium, что вылилось в 5 240 000 рублей.

Dongfeng сделала доступнее пикап DF6. В результате за базовое исполнение просят 2 600 000 рублей, за среднее — 2 490 000. Кроссовер DFSK 500 отдают за 1 899 000 рублей, DFSK ix7 — за 2 990 000.

Диапазон цен Chery Tiggo 4 после удешевления составил 2 240 000 — 2 620 000 рублей. «Четверку» с приставкой Pro (то есть дорестайлинговую версию) продают за 1 950 000 «целковых» в комплектации Action MT. Стоимость Tiggo 7 Pro Max нынче варьируется от 2 680 000 до 3 355 000 рублей.

И, наконец, BAIC X55 можно приобрести за 1 959 000 — 2 310 000 рублей, а X75 — по цене от 2 369 500 до 2 936 000 «деревянных».