Проще продать: во сколько обойдется лечение заводских «болезней» китайского авто

Многие владельцы китайских авто, как известно, сразу после покупки пытаются «лечить врожденные болезни» своих машин. Эксперт не просто перечислил порталу «АвтоВзгляд» эти проблемы, но и рассказал, какие суммы потребуются, если хочется улучшить среднебюджетный кроссовер из Поднебесной.

Причина такого желания у обладателя авто made in China, как замечает гендиректор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников, проста: несмотря на богатую комплектацию (а зачастую — и доступную цену), «поднебесные» авто могут уступать японским-корейским-европейским аналогам в качестве материалов и сборки, а также в адаптации к сложным условиям эксплуатации (например — российским дорогам и климатическим особенностям).

Один из хорошо известных недостатков — слабая антикоррозионная защита, которая особенно дает о себе знать из-за реагентов на дорогах, отмечает эксперт. Для устранения этого недостатка требуется полная обработка днища, колесных арок и скрытых полостей специальными составами (например, на основе воска или полиуретана). Стоимость операции — 10-20 тыс. рублей в зависимости от региона и качества материалов. В Москве и других крупных городах цена за услугу может достигать 25-30 тыс. рублей.

Подвеска «китайцев» часто не справляется с бездорожьем и изнашивается быстрее, чем у ТС от привычных брендов. У некоторых моделей она «трещит» уже после 70 тыс. км пробега, указывает Стрельников. Обычно эту проблему решают за счет установки более надежных амортизаторов, усиленных пружин или проставок для увеличения клиренса.

Фото: freepik.com

Комплект амортизаторов (четыре штуки) стоит 15-30 тыс. рублей, работа — 5-10 тыс. рублей. Проставки обойдутся максимум в 5 тыс. рублей, а их установка — в пределах 4 тыс. рублей. То есть цена вопроса — 30-50 тыс. рублей. Кстати, в базовой комплектации многих «чайнакаров» отсутствует защита картера, хотя ясно, что на дорогах России это важный элемент. Оснащение машины металлической или композитной защитой (вместе с работой) стоит в пределах 9 тыс. рублей.

Еще один широко известный «минус» авто из КНР, по замечанию эксперта, это качество движков: они чувствительны к качеству масла, особенно если производитель рекомендует недорогие варианты. Выручает только переход на более качественную «синтетику» (например — 5W-30 или 0W-40 от известных брендов) в сочетании с использованием других фильтров.

Ну а примерные расценки на замену моторного масла и фильтра должны быть хорошо известны любому автовладельцу: вместе с расходниками одно прохождение этой процедуры вряд ли превысит 10 тыс. рублей. А расходы за год, соответственно, зависят от периодичности замен.

И тормоза на китайских машинах могут быть недостаточно эффективными, что потребует установки более качественных тормозных колодок и перфорированных тормозных дисков. С учетом стоимости полного комплекта колодок и дисков (на переднюю и заднюю ось), а также затрат на работу, правильный апгрейд, по подсчетам специалиста, обойдется в 18-36 тыс. рублей.

Фото: freepik.com

Кроме того, обладатели китайских кроссоверов (что тоже давно не секрет) часто страдают от высокого уровня шума в салоне, продолжает эксперт. Требуется дополнительная шумоизоляция (обрабатываются двери, пол, багажник и колесные арки). Необходимые материалы обойдутся примерно в 15-30 тыс. рублей, чуть меньше — работа. Общие расходы составят около 30-55 тыс. рублей.

Еще многие владельцы пытаются улучшить динамику автомобиля, особенно если двигатель «задушен» для соответствия экологическим нормам, рассказывает глава компании «Рустрансчина». Перепрошивают ЭБУ для увеличения мощности и крутящего момента, т.е. выполняют чип-тюнинг. В зависимости от сложности и региона он может стоить 10-20 тыс. рублей, для турбированных движков — 25 тыс. рублей.

Также, по информации специалиста, нарекания иногда вызывают штатная оптика и штатные мультимедийные системы, особенно в базовых комплектациях. Лампы обычно меняют на светодиодные или устанавливают биксеноновые линзы. Адаптация оптики к повышенным требованиям с учетом работы обойдется в диапазоне 5-30 тыс. рублей. А установка новой магнитолы с поддержкой Android Auto/CarPlay или замена динамиков для улучшения звука будет стоить минимум 15 тыс. рублей, максимум — 50 тыс. рублей.

Фото: freepik.com

Таким образом, общая стоимость «тюнинга» для среднебюджетного китайского кроссовера, если владелец решит выполнить все или большинство из перечисленных улучшений, может существенно варьироваться, делает вывод Стрельников. Минимальный набор (антикор, масло, защита картера, улучшение освещения), если округлять в большую сторону, стоит около 30 тыс. рублей.

Средний (плюс шумоизоляция, чип-тюнинг и защита кузова) обойдется — примерно в 75 тыс. рублей, а максимальный (средний плюс подвеска, тормоза, мультимедиа) — более чем в 125 тыс. рублей. Но если, например, использовать премиальные материалы и выполнять все работы в Москве, то цена вопроса может «скакнуть» и до 200 тыс. рублей.

То есть стоимость улучшений может достичь 15% от цены нового кроссовера. Если же затраты превышают 20%, стоит задуматься, а не проще ли продать авто и купить более качественную модель, замечает эксперт. Нелишне также помнить, что некоторые доработки (например, чип-тюнинг или замена подвески) могут аннулировать заводскую гарантию.